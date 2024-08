Presidente Maduro: "WhatsApp le entregó toda la base de datos de Venezuela a María Corina y Edmundo González"

El presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó a WhatsApp, de entregarle toda la base de datos de Venezuela a María Corina Machado y al excandidato presidencial opositor, Edmundo González.

Durante un encuentro con la juventud venezolana, el jefe de Estado explicó que la plataforma de mensajería instantánea le dio a ambos líderes de la oposición extremista datos de todo tipo.

"Quién eres tú, tu familia, tus amigos, de qué hablas, de qué no hablas, qué videos compartes, cuáles son tus gustos etcétera", denunció Maduro tras señalar que WhatsApp entregó la base de datos a María Corina Machado y Edmundo González.

Maduro rompió vínculos con WhatsApp

Hace una semana, el presidente Nicolás Maduro, desinstaló WhatsApp, considerando que es una amenaza para Venezuela.

"Te fuiste WhatsApp si te he visto no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp, estoy en paz, me liberé", dijo el jefe de Estado al instar a los venezolanos a eliminar esta aplicación.

Durante la transmisión de su programa Con Maduro +, acusó a los dueños de WhatsApp de entregar toda la información de los venezolanos al narcotráfico colombiano.

El mandatario nacional denunció que esta aplicación usa códigos de Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, para amenazar a la sociedad venezolana.

"WhatsApp le entregó la lista de Venezuela a los terroristas, para que la atacaran, los cinco Poderes están bajo su ataque", denunció Maduro.