Industria del tráfico de órganos en América Latina se aprovecha de la migración

14 de agosto de 2024.-María Amalia Matamoros se encontró en una situación difícil a finales de junio de 2024, cuando recibió un mensaje de su amigo Marcos* preguntándole si era posible vender un órgano por hasta 200.000 dólares, informo la Pagina Web Conocimiento de crimen.org (insightcrime.org )



Matamoros, cirujano costarricense y ex presidente de la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe (STALYC), le dijo a Marcos que era ilegal y le advirtió sobre los peligros de la explotación y las operaciones fallidas.



Pero ella sabía que Marcos, quien emigró a Costa Rica desde Nicaragua sin autorización, tenía pocas oportunidades para ganar rápidamente una cantidad tan grande de dinero.



“No existes, no tienes un solo papel, no tienes boleto, no tienes nada”, dijo Matamoros sobre la precaria situación de Marcos.



Las crecientes tasas de inmigración informal en América Latina hacen que la región sea cada vez más vulnerable a la trata de personas para la extracción de órganos. Pero la dinámica criminal que subyace a esta industria depredadora no se comprende bien debido a la falta de denuncias y otras dificultades que enfrentan las autoridades que intentan combatir el problema.



Cómo funciona

Los órganos en cuestión casi siempre son los riñones, que tienen una gran demanda debido al aumento de las tasas de enfermedades renales relacionadas con la diabetes.



El número de personas entre 20 y 79 años con diabetes en América Latina aumentó de 8.533.300 en 2000 a 32.497.100 en 2021, según la Fundación Internacional de Diabetes. Esto no se ha visto reflejado en un aumento en el suministro de riñones disponibles legalmente, lo que ha creado listas de espera cada vez más largas y un mercado negro para trasplantes ilegales.



Matamoros dijo que los incentivos financieros para que los profesionales médicos realicen trasplantes de órganos ilícitos son significativos.



“Cuando yo dirigía un hospital privado en Costa Rica en 2012, llegó un grupo de brokers americanos y me dijeron que tenían alrededor de 1.000 pacientes en Arizona, cada uno con un donante, pero que no podían realizar los trasplantes en Estados Unidos. Entonces, me ofrecieron pagarme alrededor de $59,000 por paciente por la mayor cantidad de pacientes que pudiera atender por semana”, dijo.



Aunque Matamoros dijo que rechazó la oferta, los corredores probablemente ya habían concertado reuniones con una larga lista de cirujanos privados en Costa Rica, un país cuyo avanzado sector médico privado proporciona un terreno fértil para esta industria.