Venezuela informa a comunidad internacional avances del TSJ en recurso contencioso electoral

‌Luego del pronunciamiento de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la República Bolivariana de Venezuela, se dirigió a la comunidad internacional por medio de un comunicado, donde informó que el máximo tribunal culminó la fase de audiencias orales de los representantes de los partidos políticos y excandidatos que participaron en las elecciones Presidenciales celebradas el pasado 28 de julio.

A través de la misiva, Venezuela resume el proceso judicial iniciado a partir de la introducción del recurso contencioso electoral por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.





Entre los elementos que destacó la Sala Electoral se resumen:



1. El Consejo Nacional Electoral (CNE), compareció en pleno con todos sus Rectores y Rectoras Principales, “dando cumplimiento a cabalidad con el requerimiento formulado por esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al consignar oportunamente y en tiempo hábil todos los recaudos vinculados con el proceso electoral”.

2. “Acudieron oportunamente las treinta y ocho organizaciones políticas postulantes, consignando treinta y tres de ellas el material electoral requerido”.

3. “De los 10 excandidatos citados, acudieron nueve”, entre ellos el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

4. “El excandidato Edmundo González Urrutia, no asistió y, por tanto, no cumplió con la orden de citación, desacatando con su inacción el mandato de esta, la más Alta Instancia de la Jurisdicción Contencioso Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, no cumplió con la consignación de las actas de escrutinios, el listado de testigos ni material electoral alguno”.

5. Los representantes de los partidos políticos Un Nuevo Tiempo (UNT), Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Movimiento por Venezuela (MPV), “todos miembros de la Alianza Plataforma Unitaria Democrática y postulantes del excandidato Edmundo González Urrutia; no consignaron material electoral alguno, argumentando que no poseen ningún tipo de documentación referida a este proceso electoral. En tal sentido, manifestaron que no tienen actas de escrutinio de los testigos de las mesas, ni listados de testigos, aduciendo además que no participaron en el proceso de traslado y resguardo de material alguno”.

Cabe destacar que el TSJ informó que ahora “los Magistrados de esta Sala Electoral se abocan al peritaje de todo el material electoral de valor probatorio consignado en físico y/o digital, así como también al peritaje sobre el ataque cibernético masivo del que fue objeto el sistema electoral venezolano, para lo cual esta Sala contará con un personal altamente calificado e idóneo que hará uso de los más altos estándares técnicos”.

De esta manera, la Máxima Instancia Judicial garantiza a todos los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela que serán resueltos “soberanamente los conflictos que competen de manera exclusiva al Estado venezolano”.

El TSJ puntualizó que una vez concluido el proceso emitirá oportunamente “la sentencia definitiva que dé respuesta al presente recurso, la cual tendrá carácter de cosa juzgada, por ser este órgano jurisdiccional la máxima instancia judicial en materia electoral, por lo que sus decisiones son inapelables y de obligatorio acatamiento”.

Extremismo opositor no entregó material electoral ante el TSJ

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez confirmó este sábado que los representantes de tres organizaciones políticas que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no consignaron ningún tipo de material electoral solicitado por el máximo ente judicial del país.

Los representantes de los partidos: Un Nuevo Tiempo (UNT) a cargo de Manuel Rosales, de la MUD; José Luis Cartaya y el Movimiento por Venezuela (MPV), José Simón Calzadilla, dijeron que todo el proceso electoral por parte del extremismo opositor estuvo a cargo de la organización Súmate.

Según detalló la magistrada Rodríguez, los políticos señalaron que tanto el resguardo de las “actas de escrutinio de las mesas electorales, listado de testigos, así como el traslado y material electoral” estuvo a cargo de Súmate que funge como asesor técnico de la alianza opositora.

Durante su comparecencia en el máximo tribunal del país, los dirigentes políticos afirmaron que la carga de la información de las presuntas actas de escrutinio en la página web “www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com”, también estuvo en manos de Súmate.

Además, detalló que de un total de 48 ciudadanos convocados para comparecer en la instancia judicial, solo 33 de las organizaciones entregaron el material requerido, mientras que solo tres de los excandidatos no cumplieron con lo solicitado.

Antonio Ecarri y Simón Calzadilla no entregaron el material técnico requerido por la Sala Electoral, así como Edmundo González Urrutia, quien no acudió a la convocatoria.

El TSJ continuará con las labores de peritaje del material electoral consignado en físico o digital, para lo que contará con el personal técnico especializado. Asimismo, la decisión que dicte esta instancia la deberán acatar todos los venezolanos y organizaciones partidistas.

Con información de El Universal / Radio Miraflores