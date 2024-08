TSJ hará peritaje del material electoral y fija que sus decisiones son inapelables

Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, acompañada de los magistrados de la Sala Electoral

10 de agosto de 2024.- La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, informó que la Sala Electoral se abocará al peritaje del material consignado por las organizaciones políticas que participaron en el proceso comicial del 28 de julio para producir una sentencia definitiva, además recordó que las decisiones del máximo tribunal tienen carácter de “cosa juzgada” por lo que son inapelables.



Así lo refirió la jefa del Poder Judicial venezolano durante una rueda de prensa celebrada este sábado en la sede del TSJ, en la que también mencionó que se realizará el peritaje del ataque cibernético y masivo del cual fue objeto el Consejo Nacional Electoral (CNE).



“Esta sala contará con un personal altamente calificado e idóneo que hará uso de los más altos estándares técnicos, garantizando así esta máxima instancia judicial, a todos los ciudadanos y ciudadanas, que resolveremos soberanamente los conflictos que competen de manera exclusiva al Estado venezolano”, afirmó.



La máxima magistrada explicó que la sala continúa el peritaje iniciado el 5 de agosto a los fines de producir la sentencia definitiva para dar respuesta al recurso contencioso electoral, el cual tendrá carácter de “cosa juzgada, por ser este órgano jurisdiccional la máxima instancia judicial en materia judicial”, es decir, las decisiones del TSJ son inapelables y de puntual acatamiento.



Rodríguez reiteró el compromiso y la voluntad ante el pueblo de impartir justicia: “nada nos detendrá en nuestra sagrada misión”.

Organizaciones políticas comparecieron



La jefa del Poder Judicial calificó como un momento trascendental que ante cualquier duda o conflicto por dirimir las respuestas se encuentren con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.



En tal sentido, reiteró que el CNE compareció en pleno con todos sus rectores ante la Sala Electoral del máximo órgano, recaudando todos los documentos requeridos sobre el proceso electoral del pasado 28 de julio.



También, acudieron las 38 organizaciones políticas que presentaron candidatos en el proceso comicial, de las cuales 33 entregaron material electoral. De los 10 excandidatos acudieron 9 de ellos.



Candidato del extremismo opositor el gran ausente



“Se deja constancia que el excandidato Edmundo González Urrutia no asistió, por lo tanto, no cumplió con la orden de citación desacatando al máximo tribunal, en consecuencia, no cumplió con la consignación de las actas ni material alguno”, enfatizó la presidenta del TSJ.



Agregó que Manuel Rosales, José Luis Cartaya y José Simón Calzadilla, representantes de los partidos políticos que apoyaron la candidatura de la ultraderecha, tampoco consignaron material electoral alguno “argumentando que no poseen documentación, en tal sentido manifestaron que no tienen actas de testigos de las mesas”.



Además, los políticos opositores dijeron que la organización Súmate era parte del servicio técnico que asumió las actas y las colgó en una página web, la cual es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.