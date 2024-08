Presidente Maduro asegura que el diálogo tiene fecha y habrá sorpresas

Presidente Maduro desde el TSJ

10 de agosto de 2024.- “El diálogo multidimensional por la paz tiene fecha y habrá sorpresas. Así lo informó el Presidente de la República, Nicolás Maduro, este viernes durante su alocución tras su comparecencia en el Tribunal Supremo de Justicia.



Explicó que este diálogo tiene 5 dimensiones: el económico, ya convocado con los factores productivos del país; el diálogo social, para atender los temas laborales, sociales, las grades misiones y curar las heridas de la guerra económica y de las sanciones.



Por otra parte, el diálogo cultural, par el tema de la identidad y de la psique colectiva, de los valores de la venezolanidad, el cual también tiene fecha, según acotó.



El diálogo moral, de la espiritualidad con todas las creencias y cultos, “para invocar a Dios en todas sus expresiones, lo cual es muy importante”, destacó.



Y finalmente el diálogo, con un solo requisito y seguidamente hizo una analogía con el requisito de la reserva el derecho de admisión que existe en los locales comerciales,. “En este caso, el único requisito para participar en el diálogo será respetar la Constitución Nacional y las instituciones de Venezuela y también ya tiene fecha”, destacó



Maduro reiteró que tiene plena confianza en estos encuentros de paz, a los cuales convocará a toda la sociedad venezolana del cual espera que salgan grandes cambios y transformaciones que el país necesita de inmediato.



El Jefe de Estado dijo que convocará al diálogo político a los 38 países inscritos en el CNE con el propósito de que surjan instancias para el entendimiento futuro.



También añadió que en el proceso de diálogo se incorporarán las 38 organizaciones políticas del país y reiteró que el ejercicio de la política debe realizarse con base en el “diálogo y respeto a la Constitución”.



“Convocaré a los 38 partidos políticos para el entendimiento futuro. Les hemos dado mil veces la oportunidad de dialogar, ”, subrayó.



“Sigamos construyendo puentes para la prosperidad, más del 90% de Venezuela repudia los actos violentos del lunes 29 y martes 30, quieren justicia”, subrayó, al señalar los actos de vandalismo ejercidos por sectores extremistas, tras conocerse los resultados de la jornada electoral del 28 de julio.



Asimismo añadió que “la gente rechaza la violencia y reclama la justicia severa en Venezuela: le pido a la gente paz, convivencia, seguir en el sendero del desarrollo; pido tolerancia, curarse del odio”.

Diálogo con EEUU



Respecto al diálogo con EEUU, aseguró que el primer punto será el cumplimiento de Qatar. “Ahora se verá con quien se habla porque ellos se sentaron en una transición, esperemos que se aclare el agua, siempre estaremos listos para habar pero no como esclavos ni colonia, sino como país libre y soberano. Mientras un chavista sea el Presiente de la República, nos sentaremos en la mesa de tú a tú”, expresó.



El Jefe de Estado aseguró que EEUU se hace daño intentando hacerle daño a Venezuela.



“Se hacen un daño terrible, será que alguien allá se va a dar cuenta en ese país del daño que se están haciendo tratando de desestabilizar al país al imponer 930 sanciones, atacando a la empresa petrolera, pero nosotros avanzamos y nos reponemos, mientras ellos se hacen daño. Yo les diría nuestro destino tiene que ser es entendernos, y no pueden seguir subestimando al chavismo, al bolivarianismo, y no pueden seguir dándole la batuta de mando a la ultra derecha fascista ni en Venezuela ni en el Continente. Ya en Argentina pusieron a Milei y en Ecuador a Novoa, y cómo están esos países”, se preguntó.