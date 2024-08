(VIDEO) Presidente Maduro: "Lo que determine el TSJ será santa sentencia"

El jefe de Estado lamentó que de los 10 candidatos uno no haya asistido, lo que significa que desconoce también al TSJ.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, acudió este viernes a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desde donde aseguró que la sentencia que de el máximo tribual del país, sobre las elecciones del 28 de julio, será "será santa sentencia", para todo el Gobierno Nacional.

"He respondido el interrogatorio, no he rehuido ninguna pregunta de los jueces y magistrados", recalcó el jefe de Estado, durante su intervención, la cual fue transmitida en cadena nacional, de radio y televisión.

A su salida de la comparecencia, el mandatario nacional ofreció unas declaraciones a los medios de comunicación en donde expresó que su intervención la realizó como un ciudadano de la república, "por la paz, la estabilidad y el derecho a la tranquilidad de Venezuela".

Agradecimiento a partidos políticos y movimientos sociales

Durante su intervención, el presidente Maduro agradeció a los partidos políticos, al Gran Polo Patriótico y movimientos sociales que lo respaldaron en las elecciones, al mismo tiempo que recalcó que todos acudieron al TSJ para entregar las actas solicitadas.

"Las fuerzas que representan el legado del comandante Hugo Chávez, el PSUV y el GPP Simón Bolívar tenemos experiencia, experticia para llevar procesos electorales y para tener recabados todos los documentos con pelos y señales a la Sala Electoral", aseveró.

Asimismo, elogió que los representantes de los 38 partidos políticos participantes en las elecciones hayan cumplido con la citación y el interrogatorio judicial.

El excandidato ausente

El jefe de Estado, lamentó que de 10 candidatos presidenciales, uno de ellos (Edmundo González Urrutia), no haya asistido al llamado que le realizara la Sala Electoral del TSJ, lo que significa que "no le ha dado la cara a la justicia, ni a la gente".

De igual manera, señaló que González Urrutia desconoció al Consejo Nacional Electoral, al no aceptar los resultados y publicar unas actas que lo contradicen y ahora hace lo mismo con el TSJ al no presentarse a comparecer.

"No consignaron nada, quedó grabado y firmado por ellos que no entregaron nada aquí en el TSJ. Se presentaron con las manos vacías, quedó registrado, no es secreto sumarial", sentenció.

En ese sentido, pidió a los medios de comunicación nacionales e internacionales informar la verdad, con respecto a las elecciones del 28 de julio.

Actas falsas

El mandatario nacional, señaló que el 83% de las actas que han sido publicadas en la página web de la derecha venezolana son "falsas".

"Ese señor (Edmundo González) ahora no va a decir que lo engañaron", aseveró e hizo hincapié que el excandidato sabía el contenido de las actas publicadas