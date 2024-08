EEUU: Campaña de Kamala Harris dice que la candidata no apoyará un embargo de armas a Israel

Credito: BBC News, New York - Via Getty Images

Dice su asesor de seguridad nacional, un día después de que la candidata presidencial fuera abucheado por manifestantes pro palestinos en un mitin en Detroit.



9 de agosto de 2024,.En una publicación en Twitter/X, el funcionario de la administración Biden, Phil Gordon, dijo que Harris "ha sido clara: siempre garantizará que Israel sea capaz de defenderse contra Irán y los grupos terroristas respaldados por Irán", informó una nota de prensa de BBC.com.



La declaración se produjo después de que los líderes del movimiento No Comprometidos, que instó a los demócratas a boicotear las elecciones por el apoyo de Estados Unidos a Israel, dijeran que Harris había "expresado su disposición" a reunirse con ellos para discutir un embargo de armas.



El señor Gordon pareció cuestionar ese informe. Añadió que Harris "seguirá trabajando para proteger a los civiles en Gaza y defender el derecho internacional humanitario".



Su declaración se produce mientras las tensiones en Medio Oriente continúan aumentando. Irán ha amenazado con "castigar" a Israel tras el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán la semana pasada. Israel no se ha atribuido la responsabilidad.



Estados Unidos ha acelerado sus suministros de armas a Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre. Tanto Biden como Harris han pedido un alto el fuego y más ayuda humanitaria en Gaza.



Desde que Biden abandonó la carrera y respaldó a su segundo al mando, los líderes del movimiento No Comprometidos han estado presionando a Harris para que detenga el apoyo militar estadounidense a Israel.



La manifestación de Harris del miércoles tuvo lugar en un estado indeciso que alberga la comunidad árabe-estadounidense más grande de Estados Unidos.



Los líderes del movimiento No Comprometidos dijeron en un comunicado que tuvieron la oportunidad de hablar con la vicepresidenta antes de la manifestación y le dijeron que Estados Unidos necesitaba un embargo de armas.



"Queremos apoyarlo, vicepresidente Harris, y nuestros votantes necesitan verlo pasar una nueva página en la política de Gaza que incluye aceptar un embargo de armas", dijo Abbas Alawieh, cofundador de Uncommitted, al candidato demócrata.



Posteriormente, varios manifestantes pro palestinos se reunieron en la manifestación e interrumpieron el discurso de la señora Harris, gritando: "Kamala, Kamala, no puedes esconderte, no votaremos por el genocidio".



Harris respondió diciéndole a la multitud: "La voz de todos importa".



Pero mientras los manifestantes continuaban coreando, ella se detuvo de nuevo y dijo: “¿Saben qué? Si quieres que gane Donald Trump, dilo. De lo contrario, estoy hablando”.



Tanto JD Vance, compañero de fórmula de Trump, como Harris han realizado varias paradas de campaña en el Medio Oeste esta semana mientras intentan cortejar a los votantes en estados indecisos críticos.



La última encuesta, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette, muestra que Harris aventaja a Trump entre un 53% y un 47% entre los votantes probables, un gran aumento respecto a cuando Biden todavía estaba en la carrera y estaba detrás de Trump a nivel nacional y en varios estados en disputa.