Presidente Maduro: oposición no consignó nada ante el TSJ

Maduro asistió al TSJ

9 de agosto de 2024.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, asistió este viernes 9 de agosto a la citación judicial para comparecer ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en la que también asistieron en días anteriores los ex candidatos presidenciales y dirigentes políticos de distintos partidos, exceptuando a Edmundo González Urrutia, quien no acató a los llamados realizados por el TSJ.



En rueda de prensa, el jefe de Estado resaltó que se despojó de sus inmunidades como jefe de Estado y de Gobierno, así como de cualquier investidura, para acudir a la citación correspondiente, además por la paz y el derecho a la estabilidad en Venezuela, así como el derecho al ejercicio soberano. "Aquí estoy soy solo Nicolás Maduro Moros, ciudadano de a pie", exclamó.



En este recurso contencioso solo asistieron 9 de los 10 candidatos que participaron en las elecciones del pasado 28 de julio, el ex candidato que no ha querido darle la cara a la justicia ni al país, donde el mandatario tildó de "vergüenza" a González Urrutia, a quien consideró que ha querido destruir la paz del país, y que además desconoce al pueblo, al Consejo Nacional Electoral (CNE), al Poder Judicial, así como a la Constitución.



Manifestó que se consignaron todo lo concerniente a lo realizado el 28 de julio ante el máximo Tribunal y agradeció el trabajo que han realizado los partidos políticos que lo respaldaron durante la campaña electoral, quienes hasta hoy han hecho acto de presencia al juicio.



Escandalosa ausencia del ex candidato opositor Edmundo González ante el TSJ



El mandatario calificó este viernes como “escandalosa” la ausencia del excandidato presidencial de la ultraderecha, Edmundo González Urrutia, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



En declaraciones a la prensa tras acudir a la comparecencia ante la Sala Electoral del TSJ, también rechazó las declaraciones de los tres partidos que lo postularon de desconocer todo lo que tiene que ver con actas y material electoral.



“Es escandaloso que ese candidato haya dejado solo a sus electores, que no cumpla con la ley, que no atienda a un llamado judicial obligatorio, y lo escandaloso que es que peguen un grito de fraude y no traigan un papel. No consignaron nada y quedó grabado en un tribunal de la República”, subrayó.



Dijo que es público y notorio la ausencia de Edmundo González, que no cumple con la ley y que tampoco hicieron la consignación de los documentos solicitados.



"Tuvieron la oportunidad de entregar todos los recaudos y se presentaron con las manos vacías, eso consta en el TSJ. He pedido que mi audiencia sea liberada para ser conocida públicamente. Ellos (la oposición) no tienen ningún material", indicó.



En cuanto a los medios de comunicación afiliados al imperio estadounidense, de Elon Musk, siguen insistiendo en perturbar al país, así como incitar a la violencia, mediante el acoso y la persecución.



"He cumplido con la justicia, con la Ley, para que desde este templo de la justicia emane la verdad, y se haga justicia ante este Golpe de Estado, violento y fascista", puntualizó.



Al terminar su audiencia ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente aseguró que lo que lo que decida el máximo tribunal del país sobre el peritaje a los comicios del pasado domingo 28 de julio “será santa sentencia”.



Comparecencias públicas



Pidió que su audiencia sea liberada para que se conozca públicamente así como la de los demás ex candidatos, para que se vea ante el país las declaraciones, en las que queda en claro que los partidos que apoyaron a González Urrutia, no hicieron entrega de ningunas pruebas.



En la página web peritada, donde hay actas que dicen que Edmundo González es supuesto "ganador" de las elecciones presidenciales, se comprobó que el 83% de los documentos son falsos, informó el Dignatario.



Por lo tanto, dijo que el "gobierno gringo" no es quien va a publicar las actas porque Venezuela no es un país tutelado.



"Hice 300 actos y CNN no sacó ni una foto de un acto mío, nos invisibilizan a nosotros y solo visibilizaban las movilizaciones pequeñas que hacían los fascistas", resaltó.



Por lo que advirtió que no habrá ningún Gobierno internacional quien decida el futuro de Venezuela.



Destacó que el nuevo sistema electoral ha realizado 31 elecciones, de las cuales el oficialismo ha ganado 29, "y hemos perdido dos elecciones y no salimos a pegar gritos ni a incendiar el país, respeto al vencedor y la Constitución".