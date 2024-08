Rusia acusa a Ucrania en cruzar su frontera de Kursk y de ataque masivo

Pdte Putin lo califico de “provocación a gran escala”.

7 de agosto de 2024.-Rusia ha acusado a las tropas ucranianas de cruzar la frontera hacia su región de Kursk, lo que, si se confirma, marcará la primera incursión de este tipo desde Ucrania y ejercerá presión sobre Moscú en un área que en gran medida no se ha visto afectada por la guerra de dos años, informó CNN.com



El Ministerio de Defensa ruso, el Comité de Investigación ruso y el Defensor del Pueblo de Rusia dijeron que las fuerzas ucranianas habían lanzado un "ataque masivo" el martes, intentando romper las defensas rusas en las fronteras de la región de Kursk, que se encuentra justo al norte de Región de Sumy en Ucrania.



El presidente ruso Vladimir Putin calificó la supuesta incursión como una “provocación a gran escala” y dijo que Kiev realizó “disparos indiscriminados con diversos tipos de armas, incluidos misiles, contra edificios civiles, edificios residenciales y ambulancias”.



Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios sobre las afirmaciones y CNN no puede verificarlas de forma independiente.



Aún no está claro el alcance del ataque, ni siquiera si las tropas ucranianas se apoderaron de algún asentamiento o causaron daños a algún objetivo estratégico. Tampoco está claro si algún soldado ucraniano permaneció en territorio ruso.



Las autoridades rusas y los blogueros militares dijeron que las fuerzas ucranianas atacaron por tierra y aire para ingresar a Rusia cerca de la ciudad de Sudzha, una ciudad de 5.000 habitantes que se encuentra a unas 6 millas (10 kilómetros) de la frontera.



El Ministerio de Salud ruso dice que 31 personas, incluidos seis niños, resultaron heridas como resultado del bombardeo ucraniano en la región de Kursk.



El alcalde de la ciudad, Vitaly Slashchev, describió una atmósfera "muy tensa" y declaró a la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti: "No hay tiempo para hablar, mucha gente pide la evacuación".



Los vídeos geolocalizados disponibles no indican que tropas ucranianas hayan entrado en la localidad. Slashchev había dicho anteriormente al medio estatal RT que la ciudad no estaba bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania.



Los guardias fronterizos estaban “oponiendo una seria resistencia al avance de las tropas enemigas”, según un canal no oficial ruso de Telegram, Dya Mayora. "Desafortunadamente, los grupos de reconocimiento enemigos están penetrando más", añadió la publicación.



CNN no puede confirmar el relato, pero un video geolocalizado muestra que partes de Sudzha han sido intensamente bombardeadas. Imágenes de drones geolocalizadas por CNN muestran a unos 20 hombres que parecen haberse rendido en el cruce fronterizo gravemente dañado al suroeste de Sudzha.



CNN no puede confirmar la identidad de las personas que aparecen en el vídeo. Sternenko, un canal no oficial de redes sociales ucraniano que distribuyó el video, dijo que mostraba la “rendición” de al menos 22 soldados rusos en la región de Kursk.