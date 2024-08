EEUU: Gobernador de Illinois pide la renuncia del policia que mató a tiros a una mujer afro-estadounidense

Sonya Massey se agachó y se disculpó con un agente del sheriff de Illinois sólo unos segundos antes de que él le disparara tres veces en su casa, con un golpe fatal en la cabeza, como se ve en el video de la cámara corporal publicado el lunes. Credito: Via video

SPRINGFIELD, Illinois, 8 de agosto de 2024.– El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, pidió el miércoles la renuncia del sheriff cuyo ayudante hirió mortalmente a Sonya Massey en su casa el mes pasado después de que la mujer negra llamara al 911 pidiendo ayuda, informó La Prensa Asociada.

Pritzker, un demócrata, dijo que el republicano Jack Campbell debería dimitir porque "el sheriff ha fracasado".

Sean Grayson, de 30 años, enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado, agresión agravada con arma de fuego y mala conducta oficial por la muerte a tiros de Massey, de 36 años, el 6 de julio. Campbell, quien contrató a Grayson para el Departamento del Sheriff del condado de Sangamon en mayo de 2023, reiteró su Miércoles tiene la intención de permanecer en el trabajo.

"No ha podido explicar cómo acabó contratando a este ayudante del sheriff que ha sido despedido de otros departamentos", dijo Pritzker sobre Campbell en un evento en Chicago. "No logró proponer reformas que claramente deben realizarse, capacitación y otras reformas, y aún así no se reunió con la familia Massey".

No hay evidencia de que Grayson haya sido despedido de ningún trabajo anterior. Y Pritzker no dio más detalles sobre qué "capacitación y otras reformas" debería haber implementado Campbell desde el asesinato.