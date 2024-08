Coordinadora de Trabajadores: no es un gobierno extranjero el que debe decidir en Venezuela

7 de agosto de 2024.- Representantes de la Coordinadora Nacional Autónomo Independiente De Trabajadores (CAIT) emitieron unas declaraciones ante la situación actual que se vive en el país, señalaron que en las primeras de cambio, el gobierno de los EEUU emitió un comunicado en el que asegura que la administración norteamericana, con base en «pruebas abrumadoras», concluye que Edmundo González fue el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Con este comunicado, el gobierno de Estados Unidos desconoció el resultado oficial de las elecciones presidenciales venezolanas y, sin esperar a la publicación de las actas ni al recuento de votos, proclamó ganador al candidato de la derecha opositora, Edmundo González Urrutia.







Con este acto de injerencia imperialista, las relaciones entre Washington y Caracas vuelven al mismo punto en el que entraron en enero de 2019, cuando la administración trumpista declaró presidente interino al entonces diputado Juan Guaidó. Tal como hace cinco años, la designación de un mandatario falsificado, esta acción del gobierno de los EE. UU., en concierto con varios gobiernos de derecha del continente, instala la narrativa del fraude electoral para justificar su política intervencionista.







Este lunes 5 de agosto los Estados Unidos aclararon, que aunque reconoce a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones, todavía no como presidente electo de Venezuela; y pidió al chavismo y a la oposición negociar la transición democrática. "Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para encontrar un camino a seguir", se pretende presionar a los gobiernos de la región, con el fin de promover un cambio del resultado electoral, que conduzca a un cambio de gobierno.







¿Qué está en juego?







Esta película ya fue vista por el pueblo venezolano, sanciones, bloqueo ,el robo de activos que ya fueron implementadas en el gobierno paralelo de Guaidó y las cuales fueron en gran medida las responsables de la crisis que hemos soportado en los últimos años, que ha provocado el éxodo de millones de trabajadores, además, debemos señalar el desfalco de actores políticos y económicos del gobierno y opositores que en medio de las sanciones se apoderaron de millones de dólares de nuestros ingresos y perdidas millonarias de la Empresa Monómeros y CITGO, contribuyendo a la crisis. Ahora bien, ante la posibilidad que el gobierno norteamericano restablezca y amplié las sanciones, trayendo un retroceso en la recuperación económica, obtenida con la apertura económica emprendida por el gobierno.







Para nosotros, el trasfondo de esta situación es la lucha de las grandes potencias por el control de las grandes reservas que tiene Venezuela, la zona en disputa con Guyana, donde las corporaciones estadounidenses e inclusive la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). EE. UU. Va a recurrir a todo su fuerza para mantener sus intereses en su patio trasero, ante el surgimiento de China como su competidor en el continente y con la posibilidad de que Venezuela forme parte de países que emergen en los Brics disputando la hegemonía de Estados Unidos sobre un Proveedor de Hidrocarburos muy importante frente a las guerras en Ucrania y Palestina







Para enfrentar esta nueva agresión del imperialismo, necesitamos la mayor unidad como pueblo, pero también combatir las políticas regresivas en lo que se refiere a los avances y logros obtenidos durante los años del gobierno de Hugo Chávez. Devoluciones de empresas bajo la forma de alianzas estratégicas amparadas bajo la ley antibloqueo y el proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales, los ataques recurrentes a la Ley Orgánica del Trabajo (LOTT), a los derechos sociales consagrados en la Constitución.







Frente a la controversia de los resultados electorales, es un derecho ciudadano conocer los resultados electorales. Como consecuencia de los ataques sufridos al sistema electoral automatizado venezolano, es necesario conocer la verdad electoral del 28J, deben realizarse las auditorías postelectorales para discernir sobre los Resultados. El gobierno está obligado a despejar las dudas. El Presidente del CNE, Elvis Amoroso, consignó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las actas de las elecciones presidenciales, solicitadas por dicho organismo para la investigación iniciada sobre los resultados de los comicios del 28 de julio. Más allá de cualquier interpretación jurídica, esperamos se esclarezcan dudas sobre los resultados electorales.







Condenamos y rechazamos las acciones contra los activistas de PSUV el llamado por las redes sociales, de convocar a manifestaciones contra lo que denominan un "fraude electoral", reeditando las "guarimbas "del 2017 el ataques a sedes, instalaciones gubernamentales y servicios públicos, a la radio comunitaria en Carora (Edo. Lara), el asesinato cometido contra Cirila Gil, conocida militante del Chavismo en Ciudad Bolívar.







Objetamos la respuesta por parte del gobierno nacional que opta por criminalizar la protesta sea pacífica o no, al menos 1.062 ciudadanos han sido detenidos, en diferentes ciudades del país, la presencia de policías encapuchados, con armas largas y carros blindados, ingresando a las casas y llevándose a las personas. El seguimiento de todas las redes sociales y amenazas con criminalizar a quienes publiquen "noticias que generen alarmas o zozobra "o "falsas noticias "Para esto se habilitó la función de "denuncia" contra los que protesten mediante una aplicación oficial (VenApp),







No a la Criminalización de las protestas pacíficas y aclaramos que los trabajadores fueron a votar en las urnas electorales, pero ningún Sindicato ni sus trabajadores son parte de los comandos de Violencia de los seguidores de María Corina Machado, por lo tanto, es inconstitucional amenazar con despidos a los trabajadores de las instituciones públicas por votar por el candidato opositor al gobierno, Trabajadores descontentos por la pérdida de sus beneficios y con los Salarios más bajos de toda América.







Respeto a nuestra soberanía y pueblo en la toma de decisiones sobre nuestro futuro







Condenamos enérgicamente el intervencionismo de Estados Unidos de pretender presionar a los gobiernos de la región, con el fin de promover un cambio del resultado electoral, violando así el Soberano derecho de Venezuela a Resolver sus problemas según lo establece la Constitución. Igualmente, Creemos en la Paz con Justicia y rechazamos la Violencia venga de donde venga.







Los Trabajadores en aras de hacerse eco de sus demandas Salariales y respeto a los derechos laborales, sociales y humanos seguimos en La Otra Campaña, de la que ninguno de los dos candidatos con mayor posibilidad de ganar quisieron hablar en sus campañas, los trabajadores necesitan con prontitud se construya un Diálogo Nacional para resolver la Crisis política, económica y social que persisten después del 28J











Todo dentro de la Constitución, Nada fuera de ella.