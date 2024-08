Conatel abre investigación por mensajes de odio transmitidos por redes sociales

7 de agosto de 2024.- El presidente de la República, Nicolás Maduro informó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrirá una investigación legal-administrativa a las personas que han emitido mensajes de odio por mensajes de odio transmitidos por Whatsapp y otras redes sociales.



Desde el Palacio de Miraflores, donde recibió la marcha de los adultos mayores, Maduro reiteró que la App Whatsapp funge como un centro de espionaje para brindar información a los Estados Unidos. “La aplicación WhatsApp le pertenece a los enemigos de Venezuela, al imperialismo del mundo. Saben todo lo que escribes”, expresó.



Al sostener que el centro de la conspiración contra el pueblo venezolano es WhatsApp, el presidente Maduro informó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sugirió su prohibición en el país, pues entre sus competencias tiene la capacidad de regular su uso. Sin embargo, el mandatario nacional aseguró que no estuvo de acuerdo con la medida y que prefirió dejarlo ” a consciencia de cada una de las personas”.



“Hay que tomar medidas cada quien en su hogar, cada quien puede escribir lo que quiera, pero no se deje más espiar por WhatsApp o amenazar, denme los teléfonos que sean de Venezuela para la operación «tun tun». Los que utilizaron teléfonos venezolanos todos los tenemos y vamos a llegar a uno por uno con la ley, justicia y orden”, sentenció.



Asimismo, señaló que confía en “la conciencia de cada uno de los venezolanos”, y en que tomarán la decisión de desinstalarse del servicio de mensajería directa.



“Con aplicaciones como Telegram y Wechat, también, podemos comunicarnos. Es por la seguridad de la familia, de la comunidad y del país. Es voluntario”, instó el Presidente por segundo día consecutivo, ya que el lunes, durante a transmisión de su programa Con Maduro+, desinstaló la App de su teléfono y expresó: Chao Whatsapp, no te queremos más”.



Seguidamente, instruyó al ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez iniciar cursos de adiestramiento para el uso de estas otras plataformas.



Maduro señaló que WhatsApp le entregó a los terroristas narcotraficantes de Colombia y de Miami todo el historial de millones de líderes de CLAP para amedrentar al Poder Popular.



Hizo hincapié que el golpe de Estado que se ha pretendido contra Venezuela, es un golpe desde las redes sociales, para dividir y llenar de odio, que tiene como vanguardia a bandas criminales y pagas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 762 veces.