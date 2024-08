EEUU: Kamala Harris obtiene un importante respaldo de los republicanos de Arizona

Mientras los republicanos del estado se distancian de Trump

5 de agosto de 2024.-Los republicanos de Arizona que se oponen a Donald Trump están formando un nuevo grupo de trabajo para llegar a otros votantes republicanos en el estado indeciso que se sienten alienados por el movimiento MAGA, informó NuevaRepublica.com.



El alcalde republicano de Mesa, John Giles, compareció el lunes en una conferencia de prensa para lanzar un nuevo comité asesor para “involucrar a los votantes republicanos escépticos de Trump”, según la campaña de Harris.



“Creo que ha llegado el momento de que nosotros, como republicanos de Arizona, admitamos lo obvio y comencemos a decir la parte tranquila en voz alta, que es que el candidato de nuestro partido no está calificado para el cargo”, dijo Giles, acompañado en el escenario por otros republicanos.



Giles respaldó a Harris sobre Trump la semana pasada en una columna de opinión en The Arizona Republic. “Ahora más que nunca, necesitamos líderes que antepongan el país al partido”, escribió Giles.



La exrepresentante republicana estatal Robin Shaw también expresó su apoyo a Harris en el evento del lunes. “Es hora de dejar de lado las lealtades partidistas y votar por el liderazgo que realmente represente quiénes queremos ser ante los ojos del mundo. El carácter importa”, dijo Shaw.



El evento es parte de Republicanos por Harris, un nuevo programa anunciado el domingo por la campaña presidencial de Harris. Está previsto que se lleven a cabo eventos similares el lunes en Carolina del Norte y Pensilvania.



El lanzamiento de la “campaña dentro de una campaña” que busca cortejar a los republicanos anti-Trump también incluyó el respaldo de 25 miembros prominentes del Partido Republicano de todo el país, incluidos exgobernadores, legisladores y exfuncionarios de la administración Trump.



La exsecretaria de prensa de Trump, Stephanie Grisham, que también es de Arizona, dijo que respaldaría a Harris.



“Puede que no esté de acuerdo con la vicepresidenta Kamala Harris en todo, pero sé que ella luchará por nuestra libertad, protegerá nuestra democracia y representará a Estados Unidos con honor y dignidad en el escenario mundial”, dijo Grisham en un comunicado.





La campaña de Harris espera captar a los republicanos moderados, a quienes Trump ha tratado activamente de sacar de su partido. Trump también afirmó anteriormente que su partido probablemente sea 100 por ciento MAGA, pero obviamente ese no es el caso.



En un estado indeciso como Arizona, esa diferencia podría resultar importante.