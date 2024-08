Presidente Maduro está preparado para entregar el 100% de las actas electorales para ser revisadas por el TSJ

2 de agosto de 2024.- El presidente reelecto de la República, Nicolás Maduro, compareció este viernes 2 de agosto ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) junto a los ocho de diez candidatos que participaron en las elecciones presidenciales, de los cuales 1 de ellos (Edmundo González) no asistió a la citación.En sus declaraciones dijo que está a la disposición absoluta de la máxima sala en material electoral, en la legislación y la Constitución venezolana, preparado para entregar todos los recaudos legales, el 100% de las actas y todo lo que sea requerido para ser revisado por el TSJ como contempla la Constitución.El jefe de Estado manifestó que fue informado oficialmente a las 10 de la mañana que estaban confirmados los 10 candidatos, pero que luego se recibió una llamada por parte de un abogado apoderado quien dijo que no había consenso en la Plataforma Unitaria (PUD) para que hiciera acto de presencia el opositor, Edmundo González Urrutia."No da la cara. ¿Qué planea? ¿Más violencia?", interrogó Maduro, quien reveló que estaba confirmada la presencia de González Urrutia, pero luego se supo que "no había consenso" en la Plataforma Unitaria para asistir. "¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara?", insistió.Criticó la ausencia de González por no asistir a la convocatoria judicial y que además no respetó al Consejo Nacional Electoral al no aceptar los resultados emitidos el pasado domingo 28 de julio cuando se realizó la jornada electoral.Hizo un llamado a la población a que abran los ojos y aseguró que Venezuela se encuentra en paz, y que "nada ni nadie va a perturbarla".El jefe de Estado manifestó que "hemos estado en un acto único que demuestra la fuerza democrática y constitucional del país, un país con cinco Poderes establecidos y fuertes, siempre pueden mejorar, cambiar para perfeccionarse, pero hoy por hoy Venezuela tiene cinco poderes constitucionales establecidos".En ese contexto, el Dignatario agregó que las autoridades están listas para entregar el 100 % de las actas electorales que lo muestran como ganador de los pasados comicios."Estamos preparados para entregar todos los recaudos legales, el 100 % de las actas y todo lo que sea requerido para ser revisado por el máximo tribunal de justicia, como contempla la Constitución", comunicó.