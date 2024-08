Fiscal General: hay 1.062 detenidos tras disturbios

Fiscal General de la República, Tarek William Saab

1 de agosto de 2024.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que luego de 72 horas de disturbios se ha aprehendido a un total de 1.062 personas por participar en estos actos vandálicos en distintos estados del país.



Indicó el titular del Ministerio Público, durante una rueda de prensa desde esa sede que estos detenidos —quienes intentaron incendiar al país desde el lunes 29 de junio a la fecha— pasarán por un proceso de investigación plena en donde prevalecerá la justicia.

Saab explicó que en el caso de “si pudiera determinarse que estando en los lugares no tuvieron participación, aquí hay justicia y serán liberados, si se demuestra su culpabilidad serán imputados”.



Precisó que a diferencia de 2017 “aquí hay un Ministerio Público y hay un sistema de justicia que no va a permitir una escalada de estos embriones de guerra civil”.

Alertó, que existe lo que denominó como un “apagón informativo”, refiriéndose a los videos de extrema violencia y destrucción perpetrados por los grupos de guarimbas respaldados por sectores de la oposición.



Detalló que en redes sociales no se han podido observar a estudiantes, sindicatos, miembros de movimientos sociales, ni movilizaciones pacíficas, sino que contrariamente, a través de las plataformas digitales existe una gran cantidad que promueven la violencia y el vandalismo en el país.



Lamentó que, producto de los hechos, hay 77 funcionarios heridos y 1 asesinado en el estado Aragua.



Candelita apagada. El fiscal presentó un vídeo donde se ven estas acciones criminales de los llamados Comanditos y agregó que “ahí pudimos ver un resumen de ataques a BusCaracas, heridos, la forma en cómo casi mataron a un funcionario al que casi asesinaron y le robaron la moto.



Aseguró que estos rebeldes están utilizando Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (Gedo) para hacer todo tipo de acciones vandálicas, usando un lenguaje hamponil y haciendo simulaciones de hechos punibles.



Imputaciones y detenidos.



Saab designó a la Fiscalía 2 Nacional que imputará a responsables por delitos de simulación de hecho punible y difusión de mensajes que causan zozobra a la población



En Nueva Esparta, cuestionó el ataque a Hidrocaribe y afirmó que no habrá clemencia “habrá justicia, dicen que no hay agua, ¿pero quién ataca a las instalaciones y deja sin servicio?”.



También en Miranda, fue aprehendido el ciudadano José Melendre, quien a bordo de una camioneta pick-up, le entregaba cauchos y demás objetos a grupos terroristas, con el fin de obstaculizar la vía pública y realizar actos vandálicos para generar caos.



Otro punto fue La Guaira donde aprehendieron y serán imputados los delincuentes Harey Romero y Jefferson Padrón, quienes se presentaban como líderes de un grupo extremista.



Felicitó tanto a los funcionarios del Ministerio como a los de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), porque impidieron que la extrema derecha mantuviese su plan terrorista que tenían desde hace mucho tiempo y aseveró que la Fiscalía tiene expedientes abiertos en marcha contra varios autores intelectuales y no descarta nuevas detenciones.



Guarimba es igual a terrorismo



El fiscal general, Tarek William Saab, aseveró que aquellas personas que participen en las Guarimbas que pretenden desestabilizar la nación, serán procesados bajo el cargo de terrorismo, pena que de acuerdo con la máxima autoridad, se paga con una condena de 15 a 30 años de prisión.



Aseguró que su despacho no tomará las mismas riendas de la gestión que le precedía, la cual recordó “tomó una inacción absoluta para que las manifestaciones se corrieran libremente por ser un derecho”.



Agregó Saab que esas acciones “no son un derecho, sino crímenes y se precalifican como delitos graves, porque la instigación al odio, marcar casas y buscar quemar a las personas por chavistas, eso es un delito gravísimo”.