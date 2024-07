Más de 1.000 detenidos por el MP tras hechos violentos en el país

Tarek William Saab Credito: Web

31 de julio de 2024.- El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que, hasta la fecha, hay un total de 1.062 detenidos por los hechos violentos que se han vivido en el país tras la elección presidencial del 28 de julio.



En declaraciones desde la sede del Ministerio Público, Saab afirmó que muchos de estos sujetos serán procesados por delitos de instigación al odio y terrorismo, sin embargo, aseguró que si en la investigación se puede demostrar que alguno de ellos no participó en estos actos violentos, será liberado, por el contrario, si se determina la culpabilidad quedarán privados de libertad por muchos años.



Recalcó, además, que toda esta ola de violencia incitada por un sector extremista ha dejado un total de 77 funcionarios heridos y uno asesinado.



El Fiscal destacó que desde las redes sociales quieren hacer un apagón informativo y cuando internautas transmiten las acciones negativas de estos grupos violentos les anulan las cuentas.



Asimismo, denunció que los detenidos han declarado que ha sido pagados y estas acciones criminales forman parte de los llamados "Comanditos", "quienes quieren hacerlos pasar por testigos electorales de este grupo, pero en realidad son criminales".



El titular de la cartera mostró distintos videos de todo el territorio nacional donde se muestran "los actos vandálicos y violentos de estos grupos que quieren generar caos y violencia para desestabilizar el país".



De esta forma, cuestionó si los organismos internacionales que defienden los Derechos Humanos saldrán a defender y decir "estos criminales son presos o perseguidos políticos".



Saab también manifestó que "estos grupos quieren reeditar un Caracazo pero no tienen como porque el pueblo está consciente de que estas personas son unos asesinos".



Puntualizó que el Ministerio público "tiene expedientes abiertos en marcha contra varios autores intelectuales y, con base a los elementos de convicción, no se descartan nuevas detenciones que tengan que ver con esos autores".