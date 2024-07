Juan Carlos Monedero: “Artefacto mediático internacional busca demonizar a Venezuela”

Juan Carlos Monedero.

30 de julio de 2024.- En una reciente entrevista para teleSUR, el profesor español, Juan Carlos Monedero, analizó el papel crucial de la estrategia mediática de la oposición extremista, centrándose en el caso de Venezuela.



«Si Venezuela está en los hogares de todos los ciudadanos del mundo, si la política venezolana es parte de la política interior en Brasil, en Colombia, en España (…) en el momento de crisis de la geopolítica norteamericana y europea, es decir, en el momento de crisis de la geopolítica de la OTAN y en el momento de crisis del modelo neoliberal, es porque Venezuela se ha construido como la alternativa a la que hay que silenciar para que no sea ejemplo».



Según Monedero, Venezuela se ha convertido en un tema de debate interno en muchos países. «No hay ninguna elección en el mundo, ni siquiera la estadounidense, donde la opinión de un líder político sea más importante a la interna del país que cuando opinas sobre Venezuela», señaló.



El profesor criticó la construcción de un «artefacto mediático de malditización» en torno a Venezuela, que afecta incluso a la izquierda. «Se ven como en la obligación de decir ‘yo no estoy de acuerdo del todo con el régimen chavista'», explicó. Para el analista político, “es inconcebible las elecciones en Venezuela sin esa pata mediática internacional, que es la que tiene que justificar el papel de la oposición”.



Respecto a las recientes elecciones, Monedero señaló el protagonismo de María Corina Machado sobre el candidato, Edmundo González. «En la rueda de prensa, no se escuchaba a Edmundo González, el micrófono que le han puesto era prácticamente sin audición. En cambio, María Corina Machado parecía exultante», relató.



Monedero acusó a Machado de incitar al «terrorismo en las calles de Venezuela», comparando sus acciones con las de ETA en España. «María Corina Machado ha hecho lo que hacían los terroristas de ETA en España cuando mandaban a la gente a la calle a atemorizar a la ciudadanía», afirmó.



El profesor español cuestionó las afirmaciones de Machado sobre los resultados electorales: «María Corina Machado no va a poder presentar ningún documento que demuestre su barbaridad de que tiene más del 70% de los votos».



Denunció lo que considera tácticas de la derecha para desacreditar a sus oponentes, citando ejemplos de España: «He visto a la derecha inventarse pruebas contra los independentistas catalanes, inventarse pruebas contra Podemos, y he visto a los mismos diputados que querían entrar aquí como delincuentes irregulares».



Sobre las recientes elecciones en Venezuela, Monedero defendió la integridad del sistema electoral venezolano: «Todos los que conocemos sistemas electorales sabemos que el sistema venezolano es de los más transparentes del mundo». Describió el proceso de votación, que incluye múltiples verificaciones, y cuestionó: «¿Dónde vas a hacer la trampa?»



Así mismo, predijo que, en los próximos días, «parte de los países que han pedido tiempo para hacer el reconocimiento lo van a hacer», validando el proceso electoral.



Añadió que se espera que las auditorías, incluyendo la del Centro Carter, «van a coincidir con lo que ha dicho» el Consejo Nacional Electoral.



Al tiempo que denunció los intentos de sabotaje al sistema electoral: «Los sabotajes del CNE, el hackeo, lo que buscaban era justificar el relato, de que no quieren dar los datos. Sin embargo, concluyó que estos intentos «no les ha salido bien, pero han conseguido retrasar el sistema».