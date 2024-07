EEUU - Senador Chuck Schumer: Donald Trump puede reemplazar a JD Vance en 10 días

28 de julio de 2024.-Tras los informes de que Donald Trump podría arrepentirse de haber elegido al senador de Ohio JD Vance como su compañero de fórmula, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, un demócrata de Nueva York, dijo el domingo que el expresidente podría reemplazarlo dentro de 10 días, informó Noticias Semanales en una nota de prensa.



Han surgido informes de que Trump, el candidato presidencial republicano, puede arrepentirse de haber elegido a Vance como su candidato a vicepresidente en medio de que el presidente Joe Biden abandonó la carrera y respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris para la presidencia en las elecciones de este año.



Además, la especulación ha seguido creciendo a medida que el senador recibió reacciones negativas y mala prensa en medio de comentarios resurgidos en los que dijo que Estados Unidos está gobernado por "damas gato sin hijos" durante una entrevista con Fox News en 2021.



Sin embargo, esos informes han seguido siendo negados por la campaña de Trump y el propio Trump.



El director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung, negó los informes en una declaración a Newsweek el martes: "El presidente Trump está encantado con la elección que hizo con el senador Vance, y ellos son el equipo perfecto para recuperar la Casa Blanca. Y cualquier informe al "Lo contrario no son más que noticias ridículas y falsas provenientes de fuentes inexistentes o de individuos que no tienen idea de lo que está pasando. Mientras tanto, los demócratas están en completo desorden después de su golpe que sacó por la fuerza a Biden de la campaña, lo que demuestra que ellos son las verdaderas amenazas a la democracia".



En una aparición en Face the Nation de CBS News, Schumer habló el domingo sobre la reciente incorporación de Vance como compañero de fórmula de Trump.



"La incorporación de JD Vance a esta lista es increíblemente una mala elección. Creo que Donald Trump, lo conozco y creo que probablemente esté sentado mirando la televisión y todos los días sale que Vance ha hecho algo más extremo, más extraño, más errático. "Y apuesto a que Trump está sentado rascándose la cabeza y preguntándose por qué elegí a este tipo", dijo Schumer.