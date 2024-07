EEUU: El (PAC) grupo que respaldó a Nikki Hailey sobre Donald Trump ahora apoya a Kamala Harris

El grupo ha recaudado casi 400.000 dólares de grupos anti-Trump y anima a los partidarios de Nikki Haley a votar por Harris.

27 de julio de 2024.-Un grupo de votantes anti-Donald Trump, que anteriormente respaldaron a Nikki Haley en las primarias republicanas, ahora han apoyado a la probable candidata presidencial demócrata de Estados Unidos, Kamala Harris, Informó ndtv.com.

El comité de acción política (PAC) en cuestión, conocido como PIVOTPAC, pasó de ser "Votantes Haley por Biden" a "Votantes Haley por Harris" después de que el presidente Joe Biden abandonara la carrera presidencial.

El PAC anima a los partidarios de Haley a apoyar ahora a Kamala Harris en la carrera hacia la Casa Blanca.

Esto se produce después de que Nikki Haley enviara una carta de cese y desistimiento exigiendo que el grupo dejara de usar su nombre para apoyar a Harris. "Kamala Harris y yo somos totalmente opuestos en todos los temas. Cualquier intento de usar mi nombre para apoyar su agenda es engañoso y erróneo", afirmó Haley con firmeza.

Haley, ex rival de las primarias republicanas, se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en el primer mandato de Donald Trump como presidente estadounidense. Ahora ha respaldado a Trump para la presidencia y sus abogados argumentan que el uso de su nombre por parte del grupo implica que apoya a Harris, lo cual es falso.

"Apoyo a Donald Trump porque entiende que necesitamos hacer que Estados Unidos sea fuerte, seguro y próspero", dijo Haley, según KTSM.

Un grupo de votantes anti-Donald Trump, que anteriormente respaldaron a Nikki Haley en las primarias republicanas, ahora han apoyado a la probable candidata presidencial demócrata de Estados Unidos, Kamala Harris.

El comité de acción política (PAC) en cuestión, conocido como PIVOTPAC, pasó de ser "Votantes Haley por Biden" a "Votantes Haley por Harris" después de que el presidente Joe Biden abandonara la carrera presidencial.

El PAC anima a los partidarios de Haley a apoyar ahora a Kamala Harris en la carrera hacia la Casa Blanca.

Esto se produce después de que Nikki Haley enviara una carta de cese y desistimiento exigiendo que el grupo dejara de usar su nombre para apoyar a Harris. "Kamala Harris y yo somos totalmente opuestos en todos los temas. Cualquier intento de usar mi nombre para apoyar su agenda es engañoso y erróneo", afirmó Haley con firmeza.

Haley, ex rival de las primarias republicanas, se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en el primer mandato de Donald Trump como presidente estadounidense. Ahora ha respaldado a Trump para la presidencia y sus abogados argumentan que el uso de su nombre por parte del grupo implica que apoya a Harris, lo cual es falso.

"Apoyo a Donald Trump porque entiende que necesitamos hacer que Estados Unidos sea fuerte, seguro y próspero", dijo Haley, según KTSM.

El grupo 'Haley Voters for Harris', con casi 7.000 seguidores, respondió: "No seremos reprimidos". El PAC ha recaudado casi 400.000 dólares de grupos anti-Trump y afirma que no hablan en nombre de Haley y que seguirán apoyando a Harris, calificándola de "clara mejor opción" para el país.

La campaña de Harris acogió con satisfacción el apoyo del grupo y un portavoz dijo: "Estamos contentos de contar con el apoyo de los votantes que comparten nuestra visión de un Estados Unidos mejor".

El director de Haley Voters for Harris, Craig Snyder, defendió el nombre del grupo en una entrevista en NPR, calificándolo de "declaración objetiva" de cuántas personas sienten y planean votar en noviembre.

Escuche las últimas canciones, solo en JioSaavn.com

Mientras tanto, el Director Nacional de Compromiso Republicano de la campaña de Harris, Austin Weatherford, dio la bienvenida a "millones de republicanos" que rechazaron el extremismo de Trump, diciendo que "tienen un hogar en la coalición de la campaña de Harris".

Weatherford dijo que la campaña se centró en obtener el apoyo de estos votantes, que priorizan la democracia y la seguridad nacional.