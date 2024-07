Cinco alcaldes de Trujillo se declaran “independientes” y anuncian su apoyo a Nicolás Maduro

Alcaldes de Trujillo dan su apoyo a Maduro

23 de julio de 2024.- Este martes, cinco alcaldes del estado Trujillo se declararon “independientes” y anunciaron su apoyo la candidatura de Nicolás Maduro.



Mediante un comunicado, los alcaldes Dilcia Rojas (Municipio Campo Elías); Wilmer Delgado (Municipio Monte Carmelo); Heriberto Materan Tapia (Municipio Motatán); Francisco Aguilar (Municipio Andrés Bello); Cervando Godoy (Municipio José Felipe Márquez Cañizales), concluyeron que "el camino para Venezuela no es la violencia, el odio ni la confrontación entre venezolanos".



A través de un comunicado, los alcaldes señalaron que "llevamos 25 años ininterrumpidos de conflictividad política y el único resultado es la pobreza, el dolor y la separación del pueblo venezolano. Como oposición no hemos tenido la madurez política ni hemos estado a la altura del cambio".



Aseguraron que "después de largas jornadas de consultas entre nosotros, nuestras familias y nuestros equipos políticos, hemos tomado la decisión de romper con el Comando con Venezuela y la política de humillación e imposición de María Corina Machado".



"Hoy asumimos el compromiso de declararnos independientes y apoyar la candidatura de Nicolás Maduro Moros. Desde la paz vamos a cambiar nuestra realidad, no sobre un río de sangre, vamos a devolverle a los venezolanos su calidad de vida y sus ganas de seguir soñando con un futuro mejor", asevera parte del documento.