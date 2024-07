EEUU: Directora del Servicio Secreto Kimberly Cheatle es interrogada por legisladores

Sobre intento de asesinato al ex-presidente Donald Trump



La directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, se enfrentará el lunes a un interrogatorio por parte de legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el intento de asesinato contra el ex-presidente Trump en un mitin el 13 de julio en Pensilvania.

22 de julio de 2024.-El expresidente Trump habló sobre su conversación con la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, con Jesse Watters de Fox News el lunes por la noche, diciendo que ella era amable, aunque alguien debería haberse asegurado de que no hubiera nadie en el techo al que accedió un hombre armado antes de abrir fuego en un mitin en Butler, Pensilvania, informó Noticias de FOX.

"Ella vino a verme en realidad. Y bueno, quiero decir, salió muy bien. Ella era muy amable, pensé. Pero, ya sabes, alguien debería haberse asegurado de que no hubiera nadie en ese techo", dijo Trump. "Ese techo era un objetivo directo hacia el escenario. Y dijeron que no tenían la mano de obra para ello, lo cual es una locura. Dijeron que 130 yardas es como hacer un putt de un pie. Se considera muy cercano.



"Parece mucho, pero en realidad, desde ese punto de vista, es muy, ya sabes, muy cercano. Y eso realmente me sorprendió. Dijeron que en realidad es un... un mal tiro normalmente daría en el blanco. Y quiero decir, tiene que ser así, alguien tiene que estar ahí. Y es esencialmente un techo plano", añadió Trump. "Quiero decir, me di cuenta de que ella dijo, bueno, este es un techo inclinado que piensas como un granero, esta cosa tenía solo un poco, un poco de elevación, unos pocos grados. Esto no era nada, era esencialmente un techo plano.



Entonces, no lo sé. Alguien le dio información falsa cuando habló de la pendiente del tejado.



"Pensé que ella era muy amable. Pero, ya sabes, hay que responder por qué no pude haberme quedado fuera del escenario durante cinco minutos mientras ellos hacían su trabajo", continuó. "¿Por qué no podría, ya sabes, cómo sucede una situación en la que un techo que está claramente a la vista desde el lugar donde estaba hablando, por qué alguien no lo habría visto?"