Maduro ante renuncia de Biden a candidatura presidencial:" Le deseo salud y larga vida"

El mandatario Nicolás Maduro fue otro de los líderes que se pronunció en torno a la renuncia del presidente estadounidense, Joe Biden, en tal sentido sostuvo que su decisión fue la más acertada.

"Ha tomado la sensación más sensata y correcta, priorizó a su familia, a su salud y se dio cuenta que a esa edad y con la salud debilitada no podía asumir las riendas del país y menos una candidatura presidencial", sostuvo. "Le deseo salud y larga vida, presidente Biden", dijo.

Maduro se manifestó en torno al abandono de la aspiración presidencial del mandatario estadounidense, durante su visita al estado Barinas que tuvo lugar este domingo, en el marco de la campaña que adelanta con miras a obtener la reelección en los comicios del próximo 28 de julio.

"Para ser Presidente tienes que tener salud de hierro. Yo me cuido mucho… todos los días corro 3 kilómetros, practico y si se equivocan me tomo mi jugo verde que ya les expliqué. Estoy fuerte, enérgico, me siento más joven y saludable que nunca", gritó a los presentes en el estado natal del fallecido Hugo Chávez.

El aspirante a la reelección presidencial reconoció que durante la gestión de Joe Biden mantuvieron "un diálogo permanente", que aún continúa, afirmó.

Biden recibió presiones de los líderes del Partido Demócrata para ponerse a un costado y abandonar sus aspiraciones a un nuevo mandato, después de su traspiés en el debate con el candidato republicano, también a la reelección presidencial, Donald Trump.

Finalmente optó por apartarse, terminar su periodo en enero de 2025 y pidió que su partido apoye a la vicepresidenta Kamala Harris como la nueva candidata, algo que se decidirá en la Convención Nacional Demócrata, la máxima instancia de esa formación política, en agosto próximo.