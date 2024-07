EEUU: Ex-presidente Barack Obama se une a llamado para que Joe Biden abandone campaña presidencial

18 de julio de 2024.-El ex-presidente Barack Obama se unió tácitamente a los llamados para que Joe Biden ponga fin a su campaña de reelección, lo que, según los legisladores, podría suceder tan pronto como este fin de semana, informaron el jueves Axios y Prensa Asociada.



Los demócratas dijeron a Axios que Biden, de 81 años, corre el riesgo de borrar su legado si mantiene el rumbo y es derrotado por Donald Trump, un temor alguna vez distante que según encuestas recientes podría convertirse pronto en realidad.



Y ahora, según El Correo de Washington , Obama les está diciendo a sus aliados que cree que Biden no tiene otra opción que rescatar y salvar las apariencias, tanto para él como para el Partido Demócrata.



Biden se ha mantenido desafiante públicamente, insistiendo en que mantendrá la carrera a pesar de parecer más inestable que nunca en las últimas tres semanas, marcadas por un desastre en un debate el 27 de junio y un diagnóstico de COVID-19 que lo ha marginado de los eventos de esta semana.



La campaña del presidente negó el informe de Axios y afirmó firmemente que Biden “se postula para la reelección” y que “las conjeturas infundadas de fuentes anónimas no son una primicia”.



Pero la negación no hizo nada para calmar la creciente sensación entre los demócratas de alto rango de que el fin está cerca para Biden.



El punto de inflexión se produjo el miércoles, cuando el representante Adam Schiff (D-CA), que tiene estrechos vínculos con poderosos donantes de partidos y es un aliado cercano de la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hizo público y pidió a Biden que pusiera fin a su campaña por el bien de La fiesta.



El subdirector principal de campaña de Biden, Quentin Fulks, dijo a los periodistas en Milwaukee el jueves por la mañana que Biden “no vacila” en su determinación de permanecer en la carrera.



“No hay planes para reemplazar al presidente Biden en la boleta electoral y el presidente Biden es consciente de que se trata de una carrera con margen de error”, dijo Folks. “La gente está actuando como si antes del debate hubiéramos dicho que esto iba a ser una victoria aplastante para los demócratas. Siempre hemos dicho que esta carrera iba a ser reñida”.