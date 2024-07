(VIDEO) Brasil anuncia que enviará dos técnicos como observadores para elecciones del 28J

Este miércoles, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil informó que enviará Venezuela un grupo de observadores para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela.

Brasil, pasó una notificación a su Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde detalla que enviará a la directora de la Asesoría de Gestión Electoral del TSE, Sandra Damiani, y el jefe de la Coordinación de Sistemas Electorales, José de Melo Cruz.

Cabe destacar que el TSE no explicó el motivo de revertir su decisión de no enviar observadores, tal como lo informara el pasado 3 de junio, cuando notificó que no participaría en los comicios venezolanos.

De acuerdo al corresponsal de teleSUR en Brasil, Nacho Lemus, "un mes atrás el Tribunal había anunciado que no enviaría observadores. Sin embargo, revirtió la decisión con la alteración de la presidencia del ministro Alexandre de Moraes por la ministra Carmen Lúcia".

