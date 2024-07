Alcalde de Maracaibo niega los recursos para operar un trabajador denuncian sindicatos

José Delgam

17 de julio de 2024.- El pasado 15 de julio los Sindicatos de la Alcaldía de Maracaibo de

manera conjuntan acudieron al Despacho del Alcalde para Exigir se cumpla de Verdad con la póliza H. C. M. Por cuanto Jhon Arrieta trabajador de la Alcaldía sufrió un infarto, requiere con urgencia un Cateterismo para salvarle la vida, La póliza del seguro no cubre esta eventualidad, sin embargo, por mediación del sindicato SINUSOEFUNAMA

al cual se encuentra afiliado el trabajador logró que la clínica hiciera el procedimiento médico con un aporte complementario de 2500 dólares de parte del asegurado.



Recursos Humanos se niegan a cubrirlo el pago complementario, argumentando que solamente el alcalde Rafael Ramírez Colina puede autorizar el requerimiento. Después de Esperar durante 8 horas la respuesta del burgomaestre; El inhumano Alcalde, quien 1999 trabajó como Inspector Jefe en la Inspectoría del Ministerio del Trabajo. Fue

diputado suplente a la Asamblea Nacional, el alcalde expreso, “Cítenme por la Inspectoría del Trabajo, pues con presión grosería no atiendo.”



José Delgan, presidente del sindicato, condenó la actitud deshumanizante del alcalde y dijo que El Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (SEDEMAT) recauda 2. 5 millones de Dólares , además tenemos conocimientos, a los Directores y

Jefes les pagan operaciones Estéticas hasta de 20 000 Dólares. Conesta actitud es dejar morir a una persona que es Trabajador.