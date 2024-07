Copa América: Fanáticos que pagaron sus entradas y no los dejaron entrar al partido demandan reembolsos

16 de julio de 2024.-Cuando los fanáticos corrieron hacia las puertas de entrada antes del inicio, los videos muestran que muchos fanáticos sin boletos lograron entrar, informó la filial nbcmiami.com.



El caos a las puertas de la final de la Copa América impidió que algunos poseedores de entradas ingresaran al Hard Rock Stadium el domingo.



Cuando los fanáticos corrieron hacia las puertas de entrada antes del inicio, los videos muestran que muchos fanáticos sin boletos lograron entrar.



"Entonces, hubo un punto en el que abrieron las puertas y toda la gente entró corriendo. Y de todas las personas que entraron, ninguno escaneó sus boletos", dijo el Dr. Manuel Fonseca.



Fonseca gastó 3.690 dólares en un par de entradas para la final de la Copa América. Dijo que cuando él y su esposa entraron por la puerta, no era seguro.



"Y entré. Pero cuando comencé a ver a toda esa gente entrando corriendo, mi esposa estaba embarazada. Dije: 'Definitivamente no voy a arriesgarme a esto'. Salgamos afuera.’ Porque mi preocupación era que si se desarrolla una estampida allí, ¿qué vamos a hacer?" él dijo.



Después de escapar de la ola de gente que entraba, dijo que no pudieron volver a entrar.



"Dicen que hay que ir a la Puerta Norte. Te estuvieron enviando básicamente en círculos toda la noche", dijo.