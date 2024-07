EEUU: Miles protestan en el centro de Milwaukee en 1er dia de la Convención Nacional Republicana

Los manifestantes se manifiestan en apoyo de los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQ y contra la guerra entre Israel y Hamas.



16 de julio de 2024.-Miles de manifestantes anti-Trump inundaron el centro de Milwaukee el lunes, en el primer día de la Convención Nacional Republicana (RNC), demostrando lo que llaman “la agenda racista y reaccionaria del Partido Republicano”, informó Noticias de Yahoo.com.



Los manifestantes, rodeados por una fuerte presencia policial, portaban carteles que decían "¡Enciérrenlo!". "Palestina libre", "Prohibir las bombas, no los libros" y "Detener a Trump y a los republicanos racistas". La manifestación fue organizada por la “Coalición para Marchar sobre el RNC”, cuya agenda “es lo opuesto a todo lo que representan los republicanos”, según su sitio web.



“Nuestra Coalición se opone al racismo y la guerra, la reacción y el genocidio. Estamos apoyando los derechos de los inmigrantes, apoyando la libertad de las mujeres para elegir, defendiendo la libertad LGBTQ y pidiendo a los trabajadores aumentos y reducción de los precios de productos básicos como alimentos y bebidas, gasolina y alquiler. ¡Queremos paz, justicia y equidad!” dice el sitio web.



El día, anunciado como un evento familiar, comenzó con un grupo de unos 100 manifestantes, incluidos activistas del Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota, a unas 2 millas de distancia, en Red Arrow Park. El representante demócrata del estado de Wisconsin, Ryan Clancy, habló durante la manifestación.



Alrededor del mediodía, unos 2.000 manifestantes de una coalición nacional de grupos y sindicatos se unieron para marchar hacia Fiserv Forum, el lugar de la convención.



En un momento, "un grupo de manifestantes discutió con contramanifestantes que denunciaban los derechos LGBTQ+, los musulmanes, Black Lives Matter y las mujeres", informó Associated Press.



He aquí un vistazo a las protestas del primer día de la RNC: