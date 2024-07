EEUU: Arrestan en Miami a Ramón Jesurún Presidente de la Federación Colombiana de Futbol

MIAMI GARDENS, Fla 15 de julio de 2024. – Ramón Jesurún, director del organismo rector del fútbol en Colombia, fue arrestado en medio de una noche de caos en el torneo de fútbol Copa América en Miami Gardens, informó Local10.com.



Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y vicepresidente de la CONMEBOL, el grupo que organiza la Copa América, enfrenta dos delitos graves de agresión a un funcionario o empleado específico.



El hombre de 71 años también forma parte del Consejo de la FIFA, un “organismo estratégico y de supervisión” del organismo rector mundial del fútbol.



Jesurún fue internado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight poco después de las 4:15 a.m. del lunes, según los registros de la cárcel, después de que Colombia perdiera 1-0 ante Argentina en la final.



Relacionado: La policía dice 27 arrestos y 55 expulsiones en medio del caos de la multitud en la final de la Copa América



Según un informe de arresto del Departamento de Policía de Miami-Dade, Jesurún y su hijo, Ramón Jamil Jesurún, de 43 años, están acusados ​​de pelear contra varios guardias de seguridad que retenían a las personas fuera de un túnel donde se reunían los medios de comunicación alrededor de las 12:20 a.m. del lunes. después de que terminó el partido.



Tanto el padre como el hijo “se enojaron” con un guardia y comenzaron a “gritarle”, dijo la policía. El informe de arresto afirma que el altercado se volvió físico después de que un guardia de seguridad les pidió a los hombres, “gritándoles en la cara (al guardia)”, que dieran un paso atrás y colocaron una palma en el pecho del joven Jesurún para “guiarlo de regreso”.



Eso llevó al mayor Jesurún a dar un paso adelante y empujar al guardia, dijo la policía; Luego, su hijo agarró al guardia por el cuello y le dio un puñetazo. Según el informe del arresto, ese guardia requirió posteriormente hospitalización en el Jackson North Medical Center en North Miami Beach.



Ambos hombres están acusados ​​de pelear con otros guardias de seguridad que intentaron disolver el altercado.



El video compartido por el medio colombiano Publimetro, a través de Fox Sports México, supuestamente muestra la pelea.

Tanto el padre como el hijo debían comparecer ante el tribunal de fianzas de Miami-Dade el lunes por la tarde. Los informes de arresto indican que ambos residen en un condominio en el vecindario Brickell de Miami.



Los dos fueron arrestados inicialmente por tres cargos de agresión a un funcionario o empleado específico; eso luego se redujo a dos porque un juez no encontró causa probable para acusarlos de un tercer cargo.



El joven Jesurún enfrenta un cargo adicional de agresión menor.



La fianza de Ramón Jesurún se fijó en $2,000, mientras que un juez le dio a Ramón Jamil Jesurún una fianza de $4,000, según muestran los registros de la cárcel.