Elon Musk realiza donación a grupo que trabaja para elegir a Donald Trump (reporta Bloomberg)

WASHINGTON 13 de julio de 2024) - El multimillonario Elon Musk, que ha estado intensificando las críticas al presidente estadounidense Joe Biden, ha donado a un grupo político que trabaja para elegir al candidato presidencial rival Donald Trump, informó Bloomberg el viernes, citando fuentes.



El informe no indicó cuánto donó Musk, pero agregó que fue "una cantidad considerable" entregada a un grupo llamado America PAC.



Bloomberg informó que el PAC, un grupo que puede recibir contribuciones ilimitadas para actividades políticas, deberá revelar su lista de donantes el 15 de julio.



En marzo, Trump, un expresidente de Estados Unidos que se espera que sea nominado formalmente la próxima semana como candidato del Partido Republicano para las elecciones del 5 de noviembre, se reunió con Musk y otros donantes ricos.



En respuesta a los informes de la reunión, Musk, nacido en Sudáfrica, publicó en X: "Para ser muy claro, no voy a donar dinero a ninguno de los candidatos a presidente de Estados Unidos". En mayo, también negó los informes de los medios de que había habido conversaciones sobre un posible papel de asesor para él en cualquier presidencia de Trump.



Musk, la persona más rica del mundo que dirige el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, el fabricante de cohetes SpaceX, la empresa de redes sociales X y otras empresas, no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.



En los últimos años, Musk ha abrazado más plenamente al Partido Republicano, lo que ha pesado sobre la reputación y las ventas de Tesla, la mayor fuente de su riqueza.



El mes pasado, Trump reiteró su promesa de abandonar inmediatamente el "mandato" de la administración Biden de apoyar la industria de los vehículos eléctricos. Pero añadió: "Soy un gran admirador de los coches eléctricos. Soy un admirador de Elon".



"Hace un trabajo increíble con Tesla".



Musk dijo que tuvieron "algunas conversaciones" y que Trump es un "gran admirador de las Cybertrucks", refiriéndose a las camionetas eléctricas de Tesla.



Si bien ha criticado públicamente las políticas de Biden en materia de inmigración y vehículos eléctricos e incluso su edad, Musk no ha dado ningún respaldo formal en la contienda de noviembre y Trump ha dicho que no sabía si cuenta con el apoyo de Musk.



También ha respaldado los comentarios antisemitas sobre X, aunque Musk ha negado ser antisemita.



Las opiniones de Musk han perjudicado su reputación entre algunos consumidores, según una encuesta de CivicScience mostrada exclusivamente a Reuters.



(Reporte de Jasper Ward y Hyunjoo Jin Editado por Chris Reese y Miral Fahmy)