Cuatro organizaciones reiteran llamado al CNE para que el voto nulo aparezca en la boleta

Miembros de APR-PPT, Partido Socialismo y Libertad, Marea Socialista y la Liga de los Trabajadores por el Socialismo.

11 de julio de 2024.- Las cuatro organizaciones que mantienen el llamado a votar nulo el 28 de julio renovaron su llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que la opción aparezca en la boleta electoral, y confirmaron que pudieron ejercerla en el simulacro de elección. Son: APR-PPT, Partido Socialismo y Libertad, Marea Socialista y la Liga de los Trabajadores por el Socialismo.



Como lo recordó Miguel Ángel Hernández, dirigente del Partido Socialismo y Libertad, mantienen esta posición porque consideran que ni el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, ni el abanderado de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, pueden representar los intereses del pueblo trabajador. Gane quien gane, de acuerdo con las cuatro organizaciones, la gente no va a lograr mejores condiciones de vida.



Votar nulo es absolutamente legal, enfatizó, y está establecido en la ley de procesos electorales. «Uno tiene el derecho a no votar por ninguno de los candidatos que se presentan», sostuvo, y detalló las dos formas de hacerlo: esperar los tres minutos o tocar dos veces la opción de un candidato.



Hernández resaltó que no se han quedado solo con la crítica a las candidaturas, sino que han presentado un programa con medidas concretas para salir de la situación actual «con una perspectiva socialista y revolucionaria».



Ángel Arias, militante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, explicó que quienes van a votar contra Maduro les dicen que el voto nulo favorece al oficialismo; y que quienes van a sufragar por Maduro alegan que el voto nulo apoya a María Corina Machado. «Lo que está en el centro es que es una posición de independencia política, como clase trabajadora, frente a ambos sectores», indicó. «Estamos en una encrucijada porque ambas opciones son reaccionarias» y es lamentable que «ante la justa rabia contra este gobierno no haya una alternativa».