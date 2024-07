(VIDEO) Vicepresidenta de Venezuela sufrió acidente en Cumanacoa: "Está muy golpeada luego que un árbol le cayó encima", informó Maduro

“QUEDÓ MUY GOLPEADA”????️



03-07-24.- El presidente, Nicolás Maduro, informó que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el alcalde del municipio Montes, Tomás Bello, resultaron heridos luego de que les cayera un árbol en Cumanacoa tras las inundaciones que dejó el huracán Beryl en el estado Sucre."Jorge Rodríguez no está presente porque, lamentablemente , la compañera Delcy Rodríguez tuvo un percance en Cumanacoa , atendiendo al pueblo, trabajando con la gente, caminando las calles de Cumanacoa, se pararon debajo de una mata de mamón y pegó un ventarrón durísimo que tumbó varios árboles y uno de los árboles le cayó encima a parte de ese equipo, a parte de la gente del pueblo", afirmó."Está fuerte, me acaba de escribir, les manda un saludo, pero yo mandé a Jorge a atenderla", acotó Maduro.En horas de la tarde, Rodríguez salió a la entidad junto a una comisión de ministros, para atender de forma inmediata a las familias afectadas tras las lluvias.Por otra parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, también habría sufrido un golpe en la cabeza cuando cayó el árbol. Sin embargo, no hay mayores detalles sobre la gravedad de sus heridas.Asimismo, Maduro confirmó que, en Cumanacoa, se registran tres personas fallecidas, cuatro desaparecidas y 8.000 casas afectadas por la actual emergencia meteorológica.Así como Cumanacoa, las otras zonas que se encuentran afectadas por este fenómeno natural e intensas precipitaciones son la Pomalaca , Las Fraguas , Las Trinchera, Barrio Blanco , Las Tinajitas y la avenida Antonio José de Sucre.