Corea del Norte casi impacta a su capital con una prueba de misil fallido

1 de julio de 2024.-Un misil fallido de Corea del Norte lanzado el lunes puede haber puesto en peligro la capital de la nación después de que el ejército del Sur dijera que uno de los cohetes no alcanzó su objetivo previsto, informó Semana de Noticias en una nota de prensa.



El Estado Mayor Conjunto en Seúl dijo que detectó dos misiles balísticos de corto alcance disparados con 10 minutos de diferencia (a las 5:05 y 5:15 a. m. hora local) desde el área de Jangyon en la provincia de Hwanghae del Sur, en el suroeste de Corea del Norte. La embajada de Corea del Norte en Beijing no respondió de inmediato a una solicitud escrita de comentarios.



El evento de lanzamiento fue una posible demostración de fuerza hacia Corea del Sur luego de sus recientes ejercicios de guerra junto a Estados Unidos y Japón. El gobierno de Kim Jong Un dice que ejercicios similares liderados por Estados Unidos cerca de la península de Corea amenazan la supervivencia de su país.



"Es difícil saber exactamente dónde impactó el misil de corto alcance. Creemos que pudo haber ido hacia Pyongyang", dijo la agencia citando a un oficial militar surcoreano.



Lee Sung Joon, portavoz del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, dijo más tarde en una rueda de prensa que se estaba llevando a cabo un análisis del segundo lanzamiento.



Corea del Norte y sus medios de comunicación estatales aún no han reconocido el tiro de prueba, pero el régimen aislado puede haber estado intentando repetir una demostración de ataque de precisión que llevó a cabo hace unos 15 meses, según las primeras evaluaciones del Sur.