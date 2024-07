Venezuela vence a Jamaica y avanza junto con Ecuador mientras México decepciona y queda eliminado

Mexico decepciona mientras Venezuela y Ecuador avanzan a cuartos de final en La copa America

1 de julio de 2024.-La Copa América de México se detuvo abruptamente cuando no lograron superar a Ecuador, que se coló en el segundo lugar del grupo, informo Yahoo deportes.com



Como México necesitaba una victoria, el balón estaba en su tejado para acelerar el ritmo y buscar el primer gol.



Lo hicieron, pero al igual que en los dos primeros partidos del grupo, jugadores como Santi Giménez y Julián Quiñones lucharon por encontrar el remate final y abrir el marcador.



Después del descanso, México continuó ejerciendo presión, pero continuamente no logró encontrar el objetivo, y con cada intento fallido la tensión dentro del terreno aumentaba.



México no tuvo uno, sino dos gritos de mano que dejaron a los hombres de Jaime Lozano sintiéndose agraviados. Para empeorar las cosas, un tiro penal otorgado a México en el campo fue anulado en el tiempo de descuento después de que un control del VAR revelara que el defensor ecuatoriano hizo contacto con el balón en la falta en cuestión.



Finalmente, El Tri se quedó sin fuerza cuando el reloj se acercaba a los 100 minutos cuando una noche y un torneo desesperadamente frustrantes llegaron a su fin.



Ecuador seguirá adelante y se enfrentará a Argentina en cuartos de final.



Venezuela culminó su impresionante actuación en el Grupo B al superar a Jamaica.



No ha sido un torneo inolvidable para Jamaica, pero eso no les impidió luchar por el primer partido. Sin embargo, la retaguardia venezolana tuvo pocos problemas para lidiar con la presión de los Reggae Boyz.



Después del descanso, Venezuela recuperó el control y encontró la ventaja que deseaba cuando Eduard Bello rompió el punto muerto pocos minutos después de la reanudación.



El juego casi concluyó menos de 10 minutos después, cuando Salomón Rondón anotó el segundo de Venezuela en la noche. El gol de Rondón fue seguido por un gol tardío de Eric Ramírez para culminar una actuación dominante en la segunda mitad.



Venezuela ahora se enfrentará a Canadá en cuartos de final.