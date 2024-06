Benjamin Netanyahu rechaza propuesta de alto al fuego, lo cual enfurece a las familias de los rehenes

24 de junio de 2024.-Los ministros de Asuntos Exteriores europeos están expresando preocupación por el aparente rechazo de la propuesta por parte del líder israelí Benjamín Netanyahu y las crecientes hostilidades en la frontera libanesa, informo El Correo de Washington.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pareció descartar la propuesta de alto el fuego respaldada por el presidente Biden, lo que enfureció a las familias de los rehenes israelíes que lo acusaron de no cumplir con un elemento clave del plan: una retirada militar israelí total.



En una entrevista televisiva el domingo por la noche, Netanyahu dijo que estaba abierto a algunos aspectos de un intercambio de rehenes, pero no al alto el fuego permanente que Biden presentó como parte de lo que describió como la propuesta de acuerdo israelí el mes pasado.



"La intensa fase de la guerra llegará a su fin muy pronto", afirmó Netanyahu. "Pero eso no significa que la guerra habrá terminado". Añadió: “Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo parcial que hará que algunas personas regresen a nosotros. Eso no es ningún secreto. Pero estamos comprometidos a continuar la guerra después de la tregua”.



Los comentarios de Netanyahu se produjeron mientras el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, visitaba Washington, donde se reunirá con funcionarios estadounidenses para describir una nueva fase en la guerra en Gaza y la escalada de tensiones en el norte con el grupo militante libanés Hezbolá. En una reunión con el enviado especial estadounidense Amos Hochstein el lunes, Gallant dijo que la “Fase C” de la guerra tendría consecuencias en todos los frentes para Israel, según un comunicado de la oficina de Gallant.



Antes de su reunión del lunes con el director de la CIA, William J. Burns, Gallant dijo que discutiría asegurar el regreso de los rehenes, lo que llamó “el compromiso principal de Israel”.



También se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken. Según una lectura del Departamento de Estado, Blinken actualizó a Gallant sobre los “esfuerzos diplomáticos para promover la seguridad, la gobernanza y la reconstrucción” en una Gaza de posguerra y “enfatizó la importancia de ese trabajo para la seguridad de Israel”.