Propietario de McDonald's con más de 30 años en el negocio cierra sus puertas debido al aumento de salario minimo

24 de junio de 2024.-El propietario de una importante franquicia de restaurantes cierra sus puertas después y se convierte en la última víctima del salario mínimo de $20 en California: prueba de que NADIE está a salvo, informó El Correo Diario.co.uk

El propietario de una franquicia de comida rápida que opera desde hace más de 30 años ha cerrado definitivamente su restaurante.



La sucursal de McDonald's en Stonestown Galleria, a uno 13Km al sur del centro de San Francisco, cerró abruptamente el domingo, en lo que es la última causalidad del nuevo salario mínimo de 20 dólares la hora en California.



Los salarios de los trabajadores aumentaron de 16 dólares a 20 dólares la hora el 1 de enero, pero el gasto adicional que supone para los propietarios pagar a sus trabajadores ha afectado duramente a las empresas.



Las cadenas de comida rápida en todo el estado han estado recortando puestos de trabajo como una forma de reducir costos, pero el propietario de la franquicia, Scott Rodrick, se vio obligado a tomar medidas drásticas después de que el propietario no estuviera dispuesto a negociar un contrato de arrendamiento a largo plazo a un precio "sensible" para el ubicación.



Rodrick también explicó que los impuestos a la propiedad y las tarifas compartidas para inquilinos del centro comercial también fueron los más pagados por una sola ubicación para la empresa. No tuvo más remedio que cerrar.



A todos los empleados de Rodrick se les han ofrecido trabajos en otros McDonald's cercanos y la gran mayoría de ellos pueden permanecer en la empresa.



"Ha sido un placer para todo mi equipo y para mí servir a los vecindarios de 19th Avenue e Ingleside durante más de 30 años", escribió Rodrick en una nota colocada en la puerta al cerrar.



"A todos los valiosos miembros de nuestro equipo se les ha ofrecido la oportunidad de continuar trabajando con mi empresa de restaurante o en otro McDonald's cercano", añadió Rodrick.



Casi 10.000 puestos en cadenas desde Pizza Hut hasta Burger King han sido recortados desde que el salario mínimo más alto entró en vigor el 1 de abril, según un informe de un grupo comercial del estado.