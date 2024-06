Robert F. Kennedy Jr. no calificó para el debate presidencial con Biden y Trump

21 de junio de 2024.-El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy no logró calificar para el debate presidencial con el presidente Biden y el expresidente Donald Trump. El debate será presentado por CNN la próxima semana en Atlanta, el 27 de junio. Kennedy tenía hasta las 12:00:01 a.m. ET del jueves para cumplir con los requisitos del debate, informó Noticias CBS.com



Según los criterios de CNN, un candidato debe aparecer en un número suficiente de boletas estatales para ser elegible para ganar 270 votos electorales, el número necesario para ganar la presidencia. Kennedy está en la boleta electoral en cinco estados (Utah, Michigan, Delaware, Oklahoma y Tennessee) para un total de 42 votos electorales. También estará en la boleta electoral en California como candidato del Partido Independiente Estadounidense, y en Hawái, en su boleta We the People, que suma 100 votos electorales potenciales.



Aunque Kennedy ha presentado peticiones de acceso a las boletas en varios estados, varias de sus solicitudes todavía están siendo revisadas por las oficinas electorales estatales.



También se requirió que los candidatos alcanzaran un umbral de votación del 15% en cuatro encuestas nacionales importantes antes del 20 de junio. Según CNN, Kennedy se quedó corto, con tres encuestas nacionales calificadas.



"Los presidentes Biden y Trump no me quieren en el escenario del debate y CNN accedió ilegalmente a su demanda", dijo Kennedy en un comunicado. "Mi exclusión del debate por parte de los presidentes Biden y Trump es antidemocrática, antiestadounidense y cobarde".



En mayo, la campaña de Kennedy presentó una queja ante la Comisión Federal Electoral acusando a CNN, Biden, Trump y sus campañas de violar la ley electoral federal.



La campaña de Kennedy afirma que CNN abordó los criterios del debate de manera diferente para Kennedy que para Trump y Biden, los presuntos nominados de sus respectivos partidos. El debate tendrá lugar antes de que el Partido Demócrata o el Partido Republicano celebren sus convenciones para formalizar a sus nominados. La campaña de Kennedy alega que el debate es una contribución de campaña ilegal tanto para Biden como para Trump.



La búsqueda de RFK Jr. para aparecer en la boleta presidencial en los 50 estados

"Al exigir que nuestra campaña cumpla con criterios diferentes para participar en el debate que los presidentes Biden y Trump, el debate de CNN viola la ley FEC y es una gran contribución corporativa prohibida tanto para las campañas de Biden como de Trump", dijo Kennedy.



Kennedy dice que no puede presentar una demanda hasta que se desestime la denuncia de la FCC. Su campaña dice que la FEC afirmó que su denuncia podría tener fundamento y no la desestimará, pero aún no ha tomado una decisión. La FEC declinó hacer comentarios.