El director ejecutivo de American Airlines dice que la expulsión de varios pasajeros afro-estadounidenses de un vuelo fue "inaceptable"

DALLAS, 20 de junio de 2024.- American Airlines puso de licencia a un número no especificado de empleados por su participación en un incidente en el que varios pasajeros negros fueron retirados de un vuelo en Phoenix, supuestamente por una queja sobre olor corporal, informo Prensa Asociada.



El director ejecutivo estadounidense, Robert Isom, escribió en una nota al personal que el incidente era inaceptable.



"Estoy increíblemente decepcionado por lo que sucedió en ese vuelo y la falla de nuestros procedimientos", dijo Isom en la nota de esta semana. "Esto contradice nuestros valores... No cumplimos con nuestros compromisos y les fallamos a nuestros clientes en este incidente".



Tres pasajeros negros demandaron a la aerolínea el mes pasado, alegando que fueron retirados del vuelo de enero debido a discriminación racial. Dijeron que les dijeron que un asistente de vuelo blanco se había quejado del olor corporal de un pasajero no identificado.



Los hombres dijeron que no se conocían y que estaban sentados separados mientras esperaban que el avión partiera hacia Nueva York. Los tres dijeron que estaban entre los ocho pasajeros (todos hombres negros en el vuelo, dijeron) a quienes se les dijo que abandonaran el avión.



Los hombres dijeron que exigieron una explicación por su expulsión durante un enfrentamiento con el personal de la aerolínea en el puente del jet. Al menos uno de los hombres grabó la discusión y capturó a un empleado de la aerolínea que parecía estar de acuerdo en que los hombres fueron discriminados, según su demanda.



Después de un retraso de aproximadamente una hora, se les permitió regresar al avión.



American no dijo cuántos empleados fueron suspendidos ni describió sus puestos de trabajo. Un portavoz de la aerolínea dijo: "Estamos responsabilizando a los involucrados, incluso retirando del servicio a los miembros del equipo".



Isom dijo que American formaría un grupo asesor para centrarse en la experiencia de los clientes negros, promover la denuncia de acusaciones de discriminación y mejorar la capacitación en diversidad para "centrarse en situaciones del mundo real para ayudar a reconocer y abordar los prejuicios y la discriminación".



En su nota, que fue reportada anteriormente por CBS News, Isom dijo que había hablado con el presidente de la NAACP sobre el incidente. El grupo de derechos civiles no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.



American ha enfrentado acusaciones de discriminación en el pasado reciente. En 2017, la NAACP advirtió a los viajeros negros que no volaran en la aerolínea, alegando que varios pasajeros afroamericanos habían sufrido discriminación por parte de los empleados de la aerolínea. American prometió hacer cambios y la NAACP levantó la advertencia casi nueve meses después.