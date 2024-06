«La Otra Campaña» exigió a Nicolás Maduro mejoras salariales y pensiones dignas

Miembros de "La Otra Campaña" realizan protesta en Caracas

20 de junio de 2024.- El Centro Financiero Latino en la Avenida Urdaneta de Caracas fue el epicentro de una manifestación pacífica en donde varios activistas de derechos humanos levantaron su voz para exigir al presidente Nicolás Maduro mejoras de los sueldos, pensiones y dejar de violentar la seguridad social de trabajadores, obreros y empleados de la administración pública y las empresas privadas.



El primero en tomar la palabra fue Luis Zapata de PPT-ABR, quien aseguró que «el gobierno de Nicolás Maduro pulverizó completamente la jubilaciones y las prestaciones sociales a través de su política económica de corte neoliberal». Es el gobierno de Nicolás (Maduro) que va en contra de la clase trabajadora, es por eso que hoy el candidato que pretende reelegirse a pulverizado en los 12 años de gestión todos los logros conquistado por la clase obrera».



«Gane quien gane las próximas elecciones del 28 de julio vamos a seguir en la calle defendiendo la conquista y los intereses de la clase trabajadora por eso que invitamos a las personas. Los que hoy transitan por esta avenida y que escuchan estas protesta, que también es de ustedes. Nosotros hoy estamos exigiendo un salario que iguale a la canasta básica como lo contempla la Constitución en su artículo 91, no es posible que hoy ningún candidato reclame y no presente en su plan de gobierno sobre la precariedad que vive los trabajadores venezolanos», expresó.



Además, aseguró «ningún candidato voltea la mirada y da una solución al salario de los trabajadores y las trabajadoras es por eso que estamos aquí»



Por su parte, Eduardo Sánchez, presidente de FETRAESUV y SINATRAUCV, aseveró que no entiende como se maneja el gobierno de maduro con respecto al tema salarial. «No comprendemos como el Ejecutivo nacional cuando aplicó el incremento del salario mínimo o de los 30 dólares al bono se le olvidó incrementar el salario de los trabajadores del sector privado, pero posteriormente se acordó de pasar de factura a los empresarios para que aportaran económicamente para mejorar las condiciones de vida al sector profesional».



Varias personas que transitaban por la avenida Urdaneta se solidarizaron con la protesta que realizaron los dirigentes y activistas políticos.



Roza Márquez, quien se dirigía al colegio de su hijo, manifestó que estaba de acuerdo con las exigencias que hacían los miembros de «La Otra Campaña» y pidió a los candidatos de las presidenciales a que solvente ese problema para que las personas puedan comprar y resolver todos sus asuntos económicos.