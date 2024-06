Primer Ministro Benjamin Netanyahu disuelve el gabinete de guerra de Israel tras la renuncia de un miembro clave

Credito: (Abir Sultan/Pool Photo via AP)

Qué significa y qué sucede ahora



17 de junio de 2024.-El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el lunes que había disuelto su gabinete de guerra que gestionaba el conflicto armado en Gaza y que no tiene planes de reemplazar a la coalición, informó Yahoonoticias.com.



La medida se produce días después de que el ministro del gabinete de guerra, Benny Gantz, dimitiera en protesta por el manejo de la guerra en Gaza por parte de Netanyahu y cuando ha aumentado la presión internacional para un acuerdo de alto el fuego. En las últimas semanas, el número de muertos palestinos ha seguido aumentando y la crisis humanitaria se ha vuelto aún más grave en el enclave.



¿Qué fue el Gabinete de Guerra?

El Gabinete de Guerra israelí se creó días después del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre. Estaba formado por un equipo de rivales políticos y tenía como objetivo demostrar la unidad del gobierno tras el horrible ataque. El gabinete estaba formado por Netanyahu, su principal rival político y ex general Gantz, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres observadores, los ministros de gobierno, Aryeh Deri y Gadi Eisenkot, y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer.



Sin embargo, la coalición política se desmoronó la semana pasada cuando Gantz y Eisenkot –ambos del Partido de Unidad Nacional– renunciaron, citando diferencias sobre la dirección de la guerra en Gaza. Gantz anunció su decisión “compleja y dolorosa” en un discurso televisado el 9 de junio, citando sus razones de que un plan de posguerra para el enclave nunca se materializó. También dijo que Netanyahu no ha dado prioridad a la recuperación de los rehenes restantes en poder de Hamás.



La presencia de Gantz en el gabinete de guerra le dio más credibilidad ante los líderes internacionales, incluidos funcionarios estadounidenses, con quienes tiene buenas relaciones de trabajo.



¿Por qué Netanyahu disolvió el gabinete de guerra?

Una posibilidad es que sin Gantz y Eisenkot en el gabinete de guerra, no tuviera sentido mantener una coalición aún más pequeña, informó CNN.



La noticia de la renuncia de Gantz había impulsado a los miembros de extrema derecha del gobierno de Netanyahu, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, para exigir que se unan al gabinete de guerra. Pero una de las razones por las que se creó el gabinete de guerra más pequeño fue para pasar por alto a Smotrich y Ben-Gvir, según CBS News.



Los partidarios de la línea dura como Smotrich y Ben-Gvir han instado a Israel a mantener su ataque a Gaza hasta que Hamas sea completamente derrotado, y también han amenazado con dimitir si Netanyahu acepta la propuesta de alto el fuego presentada por el presidente Biden el mes pasado. Eso incluye la liberación de más de 70 rehenes que se cree que aún están vivos en Gaza, junto con la devolución de los restos de unos 30 más. Esas renuncias podrían resultar en el colapso de la coalición de gobierno de Israel, lo que significaría que el mandato de Netanyahu terminaría.



Es posible que Netanyahu también haya disuelto el gabinete de guerra para evitar atender los llamados de Ben-Gvir y Smotrich de permitirles unirse al gabinete de guerra para evitar tensar aún más la relación de Israel con Estados Unidos, informa CNN.