EEUU: Gob. Ron DeSantis promulgó silenciosamente controvertido proyecto de ley de condominios y los propietarios ya amenazan con demandar

14 de junio de 2024.-El gobernador Ron DeSantis promulgó silenciosamente el viernes un controvertido proyecto de ley de condominios por el que los propietarios ya amenazan con demandar si los legisladores no arreglan ciertas disposiciones en la próxima sesión legislativa, informó Yahoo.com



El proyecto de ley de 154 páginas, HB 1021, trata en gran medida de crear una mayor responsabilidad para las asociaciones y administradores de propietarios de condominios. Pero este año se agregaron otras disposiciones de un proyecto de ley diferente que dio a los desarrolladores más control sobre las áreas comunes en edificios de uso mixto donde, por ejemplo, las unidades residenciales comparten las instalaciones con un hotel. El proyecto de ley se convertirá en ley el 1 de julio.



Los abogados de los desarrolladores argumentan que es esencial en los edificios de uso mixto que el desarrollador y los propietarios de hoteles controlen los espacios comunes como el vestíbulo, la piscina, los restaurantes y los ascensores porque necesitan asegurarse de que esas áreas cumplan con sus estándares. .



Stevan Pardo, un abogado que representa a propietarios de unidades de condominios en casos de alto perfil como la disputa de Miami Beach Carillon, donde durante años los residentes y el propietario del hotel y spa han luchado en los tribunales sobre quién es el propietario de las áreas comunes, no está de acuerdo con que los desarrolladores mantengan mejores áreas. cuidado de la propiedad que la asociación de condominios, diciendo que las asociaciones invierten más personalmente en la propiedad pero a menudo delegan la administración de la misma a organizaciones profesionales autorizadas.



“Imagínese que vive en un edificio de condominios y lo único que posee son los derechos aéreos de su unidad. No eres dueño de tu puerta de entrada. No tienes derecho a tener propiedad, control o mantenimiento de tus vestíbulos, ascensores, pasillos, nada de eso. Todo eso está controlado por un desarrollador y podría controlarlo para siempre”, dijo Pardo. "No tiene ningún sentido".



Pardo también dijo que cree que el proyecto de ley podría aplicarse de manera mucho más amplia incluso a edificios puramente residenciales, dando a los desarrolladores control de todo excepto de las unidades de condominios.



Pero Mark Grant, abogado de bienes raíces y consultor del Hotel Carillon en la disputa de Miami Beach, cuya idea fue hacer los cambios específicos que finalmente se agregaron a la HB 1021, escribió al Herald/Times en un correo electrónico que Pardo se equivocó en su lectura del proyecto de ley.