Gobernador Lacava asegura que oposición podría retirarse de elecciones para evitar derrota

Rafael Lacava gobernador de Carabobo Credito: Agencias

12 de junio de 2024.- El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, afirmó este martes que la oposición podría evaluar retirarse de las elecciones presidenciales del 28 de julio para evitar enfrentar una posible derrota ante el presidente Nicolás Maduro.



Durante el programa "Con Maduro de Repente", el Gobernador destacó que las proyecciones de apoyo a Maduro y las declaraciones de sectores de la derecha supuestamente respaldada por Estados Unidos podrían llevar a la oposición a abandonar los comicios, publicó Globovisión.



"Yo he hablado con varios amigos escuálidos y me han dicho Maduro le ha pasado por encima a la oposición cuando salió a la calle, por eso no debería seguir saliendo, no vaya a ser que hagan lo que ya han intentado en otras elecciones que es retirarse o cantan fraude para no enfrentar la derrota al verse perdidos", dijo.



Según Lacava, este escenario de abandono está respaldado por las encuestas, la respuesta popular y la estrategia de campaña de Maduro. El presidente Maduro, por su parte, subrayó la importancia de los datos de la consultora IdeaDatos, que indican que el 51 % de la población votaría por partidos o movimientos políticos de la Revolución Bolivariana, expresó.