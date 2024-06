Invitan a participar en el VII Congreso Internacional de Saberes Africanos y del Sur Global

11 de junio de 2024.- El Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora (Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños), el Centro Internacional Miranda (CIM), el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos (ISB), y la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, con el acompañamiento del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria y Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores , invitan a la comunidad nacional e internacional, a sus investigadores, pensadores, intelectuales, estudiosos, estudiosas y conocedores en general al VII Congreso Internacional de Saberes Africanos y del Sur Global

Tema Central

Los retos, obstáculos y propuestas para el fortalecimiento de los países del Sur Global

Lugar: Caracas-Venezuela

Modalidad: Presencial y virtual (asincrónica)

Fecha: 27, 28 y 29 de Noviembre de 2024

Mesas temáticas

Mesa 1:

Retos y obstáculos a superar para el fortalecimiento del Sur Global

-1.- La inestabilidad interregional y el incremento de las políticas neoliberales en la mayoría de los países y sus efectos en las poblaciones vulnerables: mujeres, niños y niñas, jóvenes, adultos mayores. Los desafíos de género y desigualdades estructurales, la violencia y la sub-representación política. El papel de las religiones en el devenir sociopolítico del Sur Global.

-2.- Los frentes actuales de guerra política contra el Sur Global: Ucrania, Palestina, Taiwán, Corea del Norte, Irán, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Haití.

-3.- El auge de los gobiernos neoliberales de corte totalitario y de tendencias políticas de extrema derecha en el Sur Global apoyados desde el Norte Global.

-4.- Las medidas económicas coercitivas contra los países y pueblos del Sur Global

-5.- La Pirámide de Poder Colonial en los pueblos del Sur, con predominio cultural de los modos de organización occidental o del norte, sobre las culturas propias del Sur Global.

Mesa 2

Propuestas para el fortalecimiento del Sur Global

-6.- La necesidad de crear vínculos multidimensionales comunes en el Sur Global:

-7.- El papel de los mecanismos de nuevo tipo como el BRICS, la CELAC, ALBA, Unión Africana, SADEC, CARICOM, OCS (Shanghái) entre otros, frente a los mecanismos de cooperación del Norte. La cooperación entre los polos de poder emergente en el Sur Global

-8.- La nueva arquitectura económica, comercial y financiera del Sur Global: los elementos de agricultura, industria, tecnología, cultura, ingeniería y servicio.

- 9 Proyectos comunes en el Sur Global. La cooperación entre gobiernos, comunidades y sectores populares para enfrentar desafíos compartidos y construir soluciones inclusivas y sostenibles. El empoderamiento de la mujer en el contexto de la economía del Sur Global

10.- Desarrollo del marco jurídico internacional sobre interculturalidad de los Pueblos del Sur.

11. El desafío ecológico. Cambio ambiental global y la construcción de una sociedad perdurable. El desafío en torno a las grandes cuencas hidrográficas de Asia, América del Sur y África Central



Metodología



Cada participante interesado/a (o equipo) en formar parte de las mesas del VII Congreso Internacional de Saberes Africanos y del Sur Global como ponente, debe proponer en idioma español el resumen de un trabajo o investigación bajo la modalidad de ensayo libre, el cual deberá guiarse por las siguientes pautas:



1. Resumen en español de doscientas (200) palabras acompañado de una síntesis curricular del autor (a) o autores (es) ---se permitirá un máximo de tres (3) autores por ponencia--, donde se especifiquen sus datos personales, profesionales y cualquier otro aspecto de interés relativo al evento que se desee resaltar. El resumen se enviará al correo congresointernacionaldelsur@gmail.com a partir de la presente fecha y hasta el 06 de septiembre de 2024.

2. El Comité Organizador recibirá la totalidad de los resúmenes y determinará si el contenido del mismo entra en el marco temático (ver Mesa 1 y Mesa 2) del VII Congreso Internacional de Saberes Africanos y del Sur Global y notificará a través de correo electrónico el resultado. En caso afirmativo se le remitirá al participante el vínculo para la inscripción y participación en el evento con la respectiva modalidad.

3. Cada participante tendrá hasta el 11 de octubre de 2024 para remitir el extenso de la ponencia (ensayo completo) aceptada por el Comité Organizador, de acuerdo a los criterios de estilo aquí establecidos. El Comité Organizador hará público, por medios electrónicos, los títulos y autores de las ponencias seleccionadas.

4. El Comité Organizador remitirá a cada ponente, los días previos al inicio del evento, el programa con el respectivo orden de participación.

5. Criterios de estilo y edición de cada ponencia:

El ensayo escrito deberá tener una extensión de entre 12.000 (mínimo) y 15.000 (máximo) caracteres con espacios. Tipo de letra Times new roman, tamaño 12. Para las referencias y bibliografía, se usarán, preferiblemente, las Normas de Chicago o Latinoamericana. Los gráficos, cuadros, dibujos –en número no mayor de tres (3), deberán colocarse en formato .png o .jpg.

6. Recaudos

El/la aspirante o el equipo deberá remitir por vía electrónica, una vez aceptada la ponencia, de acuerdo con las fechas establecidas:

6.1-Resumen curricular (máximo diez líneas), que incluya dirección, teléfono, Correo electrónico, redes sociales, espacios digitales o títulos de publicaciones (de poseerlos), institución postulante o que representa (de ser el caso)

6.2. Cuerpo del trabajo (ensayo completo)

6.3. Planilla de inscripción donde indica la modalidad de participación en el VII Congreso Internacional de Saberes Africanos y del Sur Global

7. El Comité Organizador remitirá el respectivo certificado de participación electrónico a cada ponente, los días posteriores a la culminación del VII Congreso Internacional de Saberes Africanos y del Sur Global y publicará en los siguientes seis meses la memoria electrónica del Congreso.

8: Consideraciones sobre la publicación de los trabajos

Los trabajos, ponencias y documentos participantes serán publicados en las Memorias del VII Congreso Internacional de Saberes Africanos y del Sur Global tal y como fueron aceptadas o corregidas por los ponentes, por lo cual la propia acción de remisión del trabajo escrito y la inscripción a través de la planilla constituyen el expreso consentimiento para publicar el contenido de la misma en las memorias del evento, sin menoscabo de los derechos de autor. El equipo editor del Comité Organizador podrá omitir la publicación de ensayos que no cumplan con los criterios metodológicos requeridos.

9. La inscripción en el evento es gratuita. Los gastos de traslado, alojamiento y manutención serán asumidos por cada participante u organización postulante. El Comité Organizador colaborará con las reservaciones de hospedaje y suministrará hidratación y refrigerios durante las mesas de trabajo.

10. Las instituciones universitarias nacionales o internacionales que deseen enviar delegados el VII Congreso Internacional de Saberes Africanos y del Sur Global pueden comunicarse a través de los contactos, a fin de establecer las consideraciones del caso.

Contactos

Email.

congresointernacionaldelsur@gmail.com

agenciainternacionaldelsur@gmail.com

O en las direcciones de emails que habiliten las instituciones que integran el Comité Organizador.