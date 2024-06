EEUU: Donald Trump completó entrevista con funcionario de libertad condicional de Nueva York

NUEVA YORK 10 de junio de 2024— Donald Trump completó su entrevista obligatoria el lunes después de menos de 30 minutos de preguntas y respuestas rutinarias y sin incidentes, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto. La persona no estaba autorizada a hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato, informó Prensa Asociada.



El expresidente fue interrogado por un funcionario de libertad condicional de la ciudad de Nueva York para obtener un informe, requerido por ley, que el juez de primera instancia Juan M. Merchán puede utilizar para ayudar a determinar el castigo de Trump cuando sea sentenciado el 11 de julio en su caso penal por dinero secreto.



La entrevista del lunes se realizó de forma privada mediante videoconferencia. Según la ley estatal, el informe resultante, que también puede incluir información sobre la condena de Trump, su historial social, familiar y laboral, y su educación y situación económica, permanecerá confidencial a menos que el juez autorice su divulgación pública.



Los abogados y fiscales de Trump recibirán copias, pero eso no suele ocurrir hasta justo antes de la sentencia. Ambas partes también pueden enviar su propia documentación a Merchan explicando cómo creen que se debe castigar a Trump.



Merchan tiene discreción para imponer una amplia gama de castigos tras la condena de Trump el 30 de mayo por falsificar registros comerciales para encubrir un posible escándalo sexual, que van desde libertad condicional y multas hasta hasta cuatro años de prisión.



Después de negarse a testificar en el juicio, Trump estaba obligado por ley a participar en la entrevista de presentación del lunes, y lo hizo a través de un video desde su residencia en el club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, con su abogado Todd Blanche a su lado.



El acuerdo generó quejas de trato especial para un acusado famoso, pero los funcionarios de la ciudad sostuvieron que ese no era el caso y dijeron que tales adaptaciones están disponibles para cualquier persona sujeta a una entrevista de presentación.



Por lo general, las personas condenadas por delitos en Nueva York se reúnen cara a cara con los funcionarios de libertad condicional para las entrevistas previas a la sentencia requeridas y no se les permite tener abogados con ellos. Después de que Blanche se opusiera a que Trump tuviera que responder preguntas solo, Merchan le concedió permiso al abogado defensor para asistir a la entrevista de Trump.



Los defensores públicos de la ciudad criticaron el lunes lo que dijeron que eran “arreglos especiales” para Trump e instaron al departamento de libertad condicional a “garantizar que todos los neoyorquinos, independientemente de sus ingresos, estatus o clase, reciban las mismas oportunidades previas a la sentencia”.