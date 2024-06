EEUU: Fondo de pensiones de California se opone al “ridículo” paquete salarial para Elon Musk en Tesla

Sí, esto no está bien.

Si realmente encuestaran a sus electores, descubrirían un apoyo abrumador a favor.

Hasta ahora, aproximadamente el 90% de los accionistas minoristas que votaron lo hicieron a favor de ambas resoluciones. El sentimiento público es inequívocamente favorable.

Elon Musk filtra los resultados de la votación de los accionistas de Tesla cuando comienza una semana complicada, esta informacion es via X y electrek.co

10 de junio de 2024.-La votación de esta semana es para restablecer efectivamente un paquete salarial de 2018 que fue anulado por un juez en enero.

El director de inversiones de CalSTRS, Chris Ailman, dijo que el fondo se opuso anteriormente al paquete salarial y lo hará nuevamente.

Ailman dijo que el fondo no planea vender sus acciones de Tesla, pero sí cree que la valoración de las acciones es demasiado alta, informó prensa CNBC.COM



Elon Musk, director ejecutivo.



“Le pagaremos 140 veces el salario medio de un trabajador. ¿Qué tal ese trato? Creo que eso es más que justo. Este paquete salarial es ridículo”, dijo Ailman en “Squawk on the Street”.



CalSTRS poseía poco menos de 4,7 millones de acciones de Tesla al 30 de junio de 2023, según su sitio web. CalSTRS posee una participación en Tesla desde antes de que saliera a bolsa, dijo Ailman. Luego, Tesla tenía su sede en California, pero se mudó a Texas a fines de 2021.



El paquete salarial de Musk consiste en opciones sobre acciones basadas en el desempeño por un valor aproximado de 50 mil millones de dólares. CalSTRS no es el único accionista importante que se opone a la propuesta. El fondo soberano de Noruega también se ha opuesto.



Ailman dijo que el fondo no planea vender sus acciones de Tesla, pero cree que la valoración de las acciones es demasiado alta.



“Incluso si estos autos tuvieran IA, no valen 60 veces las ganancias. Eso es absurdo”, dijo Ailman.



Además de Tesla, Musk también dirige la empresa de redes sociales X y la empresa de cohetes SpaceX, entre otras. El multimillonario ha indicado que podría centrarse más en sus otros proyectos si se rechaza el paquete salarial de Tesla.



Ailman dijo que no quiere que Musk se aleje completamente de Tesla, pero agregó que Musk debería dejar que algunos gerentes profesionales se encarguen de más operaciones diarias en la compañía de automóviles eléctricos.



“Necesita centrarse en los coches, en X o en ir a Marte. Y creo que su corazón realmente está en ir a Marte”, dijo Ailman.



En abril, CalSTRS gestionaba unos 333.000 millones de dólares en activos.