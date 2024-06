EEUU: Restaurantes de comida rápida de California han eliminado 10.000 puestos de trabajo

7 de junio de 2024.-Los restaurantes de comida rápida de California han recortado casi 10.000 puestos de trabajo debido al nuevo salario mínimo estatal de 20 dólares, mientras las franquicias en dificultades reducen los costos laborales y aumentan los precios para sobrevivir, informó el jueves un importante grupo comercial y El Correo de Nueva York.



La Alianza Empresarial e Industrial de California (CABIA) criticó al gobernador demócrata Gavin Newsom por impulsar la ley, que entró en vigor el 1 de abril, y fue culpada de obligar a una querida cadena de tacos a cerrar 48 locales en el estado la semana pasada.



“Las empresas de California han estado bajo ataque y asalto total durante años”, dijo a Fox Business el presidente y fundador de CABIA, Tom Manzo.



"Es sólo otra ley que pone a las empresas en mayor peligro".



Varias cadenas importantes –incluidas McDonald’s, Burger King e incluso la favorita de bajo costo In-N-Out Burger– aumentaron los precios para compensar los salarios más altos.



Muchos tuvieron que recortar las horas de sus empleados y algunos han acelerado el paso a la automatización.



Manzo dijo que se han eliminado casi 10,000 puestos de trabajo en restaurantes de comida rápida desde que Newsom promulgó el Proyecto de Ley 1287 de la Asamblea de California el año pasado, y agregó que los funcionarios vivían en una “tierra de fantasía” al pensar que los aumentos salariales drásticos ayudarán a los trabajadores o las empresas.



"Sólo se pueden subir los precios hasta cierto punto", afirmó. “Y lo estás viendo. La gente no va a pagar 20 dólares por una Big Mac. No va a suceder."



CABIA publicó un anuncio de página completa en el USA Today del jueves que incluía “obituarios” simulados de marcas populares de comida rápida.



Rubio's California Grill, conocido por sus tacos de pescado, cerró 48 de sus casi 134 locales a finales de mayo, la primera cadena importante en ser víctima de la nueva ley. La empresa con sede en San Diego citó el “costo creciente de hacer negocios” en el estado para los cierres. La cadena se declaró en quiebra el miércoles.



Otro restaurante de comida rápida, Fosters Freeze, cerró recientemente un local cerca de Fresno, diciendo que el propietario de la franquicia ya no podía permitirse pagar a los trabajadores los salarios mejorados.