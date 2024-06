El Director Ejecutivo de Tesla Elon Musk podria renunciar si no se le apueba el paquete salarial de $ 56 mil millones

7 de junio de 2024.-El presidente de la junta directiva de Tesla, Robyn Denholm, está pidiendo a los accionistas de la compañía que aprueben el enorme paquete salarial de 56 mil millones de dólares de Elon Musk o se arriesgan a llevar al multimillonario director ejecutivo a renunciar, informó El Borde.com



El 13 de junio, los accionistas de Tesla decidirán el destino del paquete de compensación de Musk, cuyo valor se estima en 56.000 millones de dólares. Será la segunda vez que los accionistas votarán sobre la remuneración del director ejecutivo, después de que un juez de Delaware anulara la primera a principios de este año con el argumento de que el proceso de aprobación era “profundamente defectuoso”. Y ahora la empresa está inmersa en una intensa campaña de presión para convencer a los accionistas de que aprueben la propuesta por segunda vez.



"Elon no es un ejecutivo típico y Tesla no es una empresa típica", escribe Denholm en una carta a los accionistas presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores. “Por lo tanto, la forma típica en que las empresas compensan a los ejecutivos clave no generará resultados para Tesla. Motivar a alguien como Elon requiere algo diferente.



Más tarde, insinúa que Musk podría trasladarse a “otros lugares” sin la motivación adecuada. "Lo que reconocimos en 2018 y seguimos reconociendo hoy es que una cosa que Elon ciertamente no tiene es tiempo ilimitado", dice Denholm. “Tampoco le faltan ideas y otros lugares en los que puede marcar una diferencia increíble en el mundo. Queremos que esas ideas, esa energía y ese tiempo estén en Tesla, para el beneficio de ustedes, nuestros propietarios. Pero eso requiere respeto recíproco”.



La votación para aprobar el paquete salarial de 56.000 millones de dólares, que convertiría a Musk en el director ejecutivo mejor remunerado de la historia moderna, “no tiene que ver con el dinero”, insiste Denholm. "Todos sabemos que Elon es una de las personas más ricas del planeta, y lo seguiría siendo incluso si Tesla incumpliera el compromiso que asumimos en 2018".



El hecho de que Denholm insinúe que Musk necesita “motivación” en forma del mayor paquete salarial jamás aprobado para un director ejecutivo para permanecer en Tesla habla del temor que muchos inversores sienten sobre su futuro en la empresa. Los muchos proyectos diferentes de Musk (que dirigen empresas como SpaceX, The Boring Company, Neuralink, X y xAI) han desviado su atención de Tesla, que es la principal fuente de su riqueza y popularidad.