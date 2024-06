Ataque israelí mata al menos a 33 personas en una escuela en Gaza (Ejército afirma que estaba siendo utilizada por Hamás)

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza 7 de junio de 2024) — Un ataque israelí la madrugada del jueves contra una escuela que albergaba a palestinos desplazados en el centro de Gaza mató al menos a 33 personas, entre ellas 12 mujeres y niños, según funcionarios de salud locales. El ejército israelí dijo que militantes de Hamás estaban operando desde el interior de la escuela, informó Prensa Asociada.



Fue el último caso de bajas masivas entre los palestinos que intentan encontrar refugio mientras Israel expande su ofensiva. Un día antes, el ejército anunció un nuevo ataque terrestre y aéreo en el centro de Gaza, persiguiendo a militantes de Hamás que, según afirma, se han reagrupado allí.



Las tropas han regresado repetidamente a partes de la Franja de Gaza que habían invadido anteriormente, lo que subraya la resistencia del grupo militante a pesar del ataque de casi ocho meses de Israel.



Testigos y funcionarios del hospital dijeron que el ataque antes del amanecer alcanzó la Escuela al-Sardi, administrada por la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos conocida por el acrónimo UNRWA. La escuela estaba llena de palestinos que habían huido de las operaciones y bombardeos israelíes en el norte de Gaza, dijeron.



El hospital informó inicialmente que nueve mujeres y 14 niños se encontraban entre los muertos en el ataque a la escuela. Posteriormente, la morgue del hospital modificó esos registros para mostrar que entre los muertos había tres mujeres, nueve niños y 21 hombres. No quedó claro de inmediato qué causó la discrepancia. Un periodista de Associated Press había contado los cadáveres pero no pudo mirar debajo de los sudarios.



Otros ataques en el centro de Gaza mataron a otras 15 personas, casi todos hombres.



Ayman Rashed, un hombre desplazado de la ciudad de Gaza que se refugiaba en la escuela, dijo que los misiles impactaron en las aulas del segundo y tercer piso donde se refugiaban las familias. Dijo que ayudó a sacar a cinco muertos, entre ellos un anciano y dos niños, uno de ellos con la cabeza destrozada. "Estaba oscuro, no había electricidad y luchamos por sacar a las víctimas", dijo Rashed.