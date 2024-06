EEUU: La FTC clama que Meta (Facebook) ocultó información al comprar Instagram y WhatsApp en (2014)

Meta está teniendo otro de esos días en los que aparece en los titulares por las razones equivocadas.



5 de junio de 2024.-En primer lugar está la acusación de la Comisión Federal de Comercio de que Facebook, como se llamaba la empresa en ese momento, ocultó información a la agencia cuando la FTC estaba revisando sus adquisiciones de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014, informó Yahoofinanzas.



Aunque autorizó las fusiones, la FTC demandó a Meta en 2020 en un intento de deshacerlas. Meta está tratando de que se desestime la demanda, argumentando que ha invertido miles de millones en Instagram y WhatsApp y que la agencia antimonopolio no ha demostrado cómo los consumidores están en peor situación. La FTC ahora afirma que solo había llevado a cabo una “revisión limitada” de los acuerdos cuando se produjeron “a petición de Meta” y “ahora tiene disponible mucha más evidencia, incluidos documentos previos a la adquisición que Meta no proporcionó en 2012 y 2014”. "



No queda claro en la presentación de la FTC qué información supuestamente ocultó Facebook, aunque un portavoz dijo que "algunos elementos señalados en esta presentación todavía están sellados".



Hoy en día, muchos reguladores ven con vergüenza su autorización de las adquisiciones de Instagram y WhatsApp, ya que permitieron a Facebook eliminar la competencia potencial en el mercado de las redes sociales, lo que lleva a una situación actual en la que a muchas personas les resulta complicado evitar el uso de una propiedad Meta. Si desea saber por qué hoy en día es más probable que las fusiones de las grandes tecnologías sean bloqueadas en los EE. UU. y la UE, aquí tiene la razón del libro de texto.



Dicho esto, deshacer estas fusiones sería algo sísmico. No sería del todo sin precedentes, ya que los reguladores de competencia del Reino Unido obligaron a Meta a deshacer su compra de Giphy en 2020 hace un par de años, pero el repositorio de GIF es insignificante en comparación con Insta y WhatsApp, y ha pasado mucho más tiempo desde esos acuerdos. pasó por. De hecho, incluso cuando las autoridades antimonopolio de la UE multaron a Facebook con 122 millones de dólares en 2017 por darles información engañosa durante la fusión de WhatsApp, eso no afectó su aprobación del acuerdo como tal.





