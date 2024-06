La Otra Campaña convoca a debatir en asamblea este jueves 6 en Tierra de Nadie (UCV)

Las organizaciones articuladas en la Plataforma Popular por la Otra Campaña están invitando a "todos los luchadores sociales y al pueblo caraqueño, este próximo jueves 6 de junio, a las 11;000 am, en Tierra de Nadie, UCV, a una asamblea para debatir sobre #LaOtraCampaña". Así lo expresó Eduardo Sánchez, presidente de SinatraUCV. El dirigente sindical agregó que es una invitación a todos los que consideran que se debe construir una fuerza popular amplia y plural para enfrentar el neoliberalismo y los gobierno de las elites político-económicas que atentan contra los derechos del pueblo.

La semana pasada las organizaciones que impulsan #LaOtraCampaña explicaron sus objetivos. Antonio González, de Surgentes, colectivo de DDHH, explica alguno de ellos: "Nosotros queremos visibilizar los problemas del pueblo que no se están debatiendo en la campaña. El problema del austericidio que hace pagar las crisis a los más pobres, el problema de la desaparición del salario a través de la bonificación impulsada por las políticas neoliberales del Gobierno ¿Qué dicen los otros candidatos sobre eso? ¿Están de acuerdo? Comparten la visión de Fedecámaras de acabar con las Prestaciones Sociales? Qué dicen del Memorándum 2792 y del Instructivo Onapre? Pero también ¿qué dicen los candidatos sobre el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo o del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas sexogenerodiversas? Nada de eso se discute en la campaña, porque hay un consenso neoliberal y, también, un consenso conservador".

María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista, agrega que #LaOtraCampaña, también se propone defender los derechos políticos y la democracia: "denunciamos las violaciones a los derechos políticos que ya han ocurrido, al impedir que distintas organizaciones de izquierda inscriban candidatos y al judicializar a las directivas de partidos de izquierda para ponerlos bajo control del PSUV; así como la persecución a los distintos partidos de la oposición de derecha. El pueblo tiene derecho a autodeterminarse y ello implica el derecho a que los gobiernos sean expresión de la voluntad de las mayorías. Necesitamos un contexto democrático para poder debatir el programa de los sectores populares, de las mujeres, de los jóvenes del barrio perseguidos por la policía, de los indígenas expulsados de sus tierras por la minería. La represión, la censura, la pérdida de libertades fragmenta la organización y movilización popular".

Eduardo Sánchez; quien invita además a un Tuitazo hoy 04.06.24, a las 7:00 pm, con las etiquetas #NoAlConsensoNeoliberal y #LaOtraCampaña; agrega que "nosotros no estamos llamando a no votar, ni estamos mandando a votar por alguien. Aquí nos encontramos organizaciones con distintas posiciones sobre el 28J. Pero esa diferencia, no nos impide marchar juntos, porque coincidimos en identificar y denunciar el consenso neoliberal entre los candidatos, su vinculación a sectores de la burguesía (vieja y nueva) y, en consecuencia, lo poco que puede cambiar la situación después del 28J. Como queremos cambio de verdad, decimos que, más allá de cómo vote cada quien, debemos prepararnos para incidir en la vida del país, con organización, con debate sobre la agenda y el programa popular, con articulación de sectores diversos, y con movilización. Si eso no ocurre, la situación de los derechos de las mayorías seguirá siendo de violación estructural, como hasta ahora".

La Plataforma Popular por la Otra Campaña ratifica su invitación a debatir sobre esos temas este jueves 6 de junio, a las 11;000 am, en Tierra de Nadie, UCV, en una asamblea abierta.