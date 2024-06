EEUU: Cadena de restaurante de comida mexicana Rubio's cierra abrutamente 48 locales debido al aumento de salario a $ 20 la hora

4 de junio de 2024.-La querida cadena mexicana CIERRE abruptamente 48 restaurantes en California mientras el salario mínimo estatal de $20 la hora tiene su primera víctima, informó dailymail.co.uk/



En su apogeo, Rubio's creció hasta tener alrededor de 200 restaurantes, principalmente en California pero también en otros cuatro estados, antes de que llegara la pandemia.



La pandemia afectó gravemente a la cadena y, junto con la competencia de cadenas gigantes como Chipotle, obligó al cierre de todos sus restaurantes en Florida y Colorado.



Se declaró en quiebra en el otoño de 2020 y se reestructuró.



Los 48 cierres de esta semana son poco más de un tercio de los 134 que quedaron en California, Nevada y Arizona.



De estos, 24 están en el área de Los Ángeles, 13 alrededor de San Diego, 13 y 11 en el norte de California, incluidos Sacramento y el Área de la Bahía.



Los expertos señalaron el efecto del salario mínimo de 20 dólares la hora para los restaurantes de comida rápida en California, que comenzó el 1 de abril. Para otros sectores, es de 16 dólares la hora, pero podría aumentar a 18 dólares a partir del otoño (ver recuadro abajo).



"El pensamiento inicial que me vino a la mente fue que realmente se verían muy afectados por este aumento en el salario mínimo para los trabajadores de comida rápida de $16 por hora a $20 por hora", dijo a NBC el profesor de economía de la Universidad de San Diego, Alan Gin.



Pero Rubio también enfrenta otros problemas. Llevan mucho tiempo atravesando dificultades económicas.'



Orange County Register informó que los trabajadores de Rubio recurrieron a las redes sociales después de enterarse de los cierres cuando se presentaron a trabajar el fin de semana.



En Reddit, uno escribió: 'Ex empleado después de hoy.



'Esta mañana, cuando nos presentamos a trabajar, nos dijeron legítimamente que hoy iba a ser nuestro último día. Sin indemnización, sin advertencia, nada. No estoy seguro de a qué ubicaciones exactamente se destinarán, pero son un montón de ellas.